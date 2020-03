Corona und die Folgen: Das gefährlichere Virus heißt Angst

Wäre „Covid“ eine neue Thriller-Serie von Amazon, Netflix, Sky und ZDF, würden nach sechs Wochen nur sehr wenige nach einer zweiten Staffel verlangen. Es passiert einfach zu wenig, die Opfer sind uns (immer noch) fern, und ein paar gestoppte Züge, leer gekaufte Regale, ein paar sich in Quarantäne langweilende Menschen und abgeschmierte Börsenkurse machen als äußere Handlung zu wenig her.

Das Corona-Virus gehorcht insofern einem Drehbuch aus der Steinzeit, als dass in uns allen genetisch die Angst vor dem Unbekannten, der fremden Bedrohung eingepflanzt ist. Die Gefahren, die wir kennen, nehmen wir gelassen hin. Sei es die jährliche Grippewelle: Die ist zwar offenbar nicht ganz so tödlich, dennoch wird sie ohne jede Quarantäne jedes Jahr hingenommen und der Ehrgeiz, sich schutzimpfen zu lassen, ist nicht sehr ausgeprägt. Oder seien es Alkohol, Tabak, Cholesterin und Zucker in Nahrungsmitteln, die die weitaus wahrscheinlicheren Killer für jeden von uns darstellen.

Aus Fernost kamen schon immer Tod und Verderben – das wissen wir seit Dschingis Khan

Doch Covid ist neu und kommt aus Fernost, das uns seit Dschingis Khan schon immer als Bedrohung in wirtschaftlicher, sozialer und jetzt eben auch gesundheitlicher Hinsicht beschrieben worden ist. Das macht den Reiz des Grusels aus und das infiziert viele von uns mit dem zweiten Virus neben Covid – mit dem Virus der Angst.

Das spannendere Drama findet also in jedem von uns statt: Das Corona-Virus stellt uns allen die Frage, wie wir mit Ängsten umgehen und inwieweit wir bereit sind, sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen in den Alltag zu integrieren.

Angst lässt uns irrational handeln und kiloweise Mehl aus den Supermärkten schleppen, ganz so, als müssten wir unser tägliches Brot ab morgen selbst backen, um nicht Hungers zu sterben. Das Virus der Angst hat viele von uns infiziert. Das Gute ist: Wir alle haben von Kindheit an gelernt, auch dagegen Abwehrkräfte zu entwickeln: Besonnenheit, sich informieren, planvolles Vorgehen, nicht in Egoismus verfallen.

Jeder von uns kann entscheiden, welche Rolle er in der zweiten Staffel von „Covid“ spielen will.