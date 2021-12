Das Land muss mehr Tempo machen

Die Fluthilfe in NRW steckt in den Mühlen der Bürokratie fest. Hier muss das Land ganz schnell aufs Tempo drücken – im Sinne der Betroffenen.

Man sollte sich nur mal in die Lage der Flutopfer hineinversetzen: Das Haus ist unbewohnbar geworden, das gesamte Inventar zerstört, die Heizung immer noch kaputt, obwohl der Winter schon ziemlich nah ist mit seinen eisigen Temperaturen. Kurzum: ein materieller Kollaps.

Was wir nicht sehen können, ist die dazukommende seelische Pein. Die Menschen müssen traumatische Ereignisse und die Todesängste dieser Julinacht verarbeiten, etliche sogar mit der Trauer über den Verlust von Angehörigen oder Freunden fertig werden. Und nun müssen sie die Erfahrung machen, dass die Behörden sich in Kleinklein verlieren und wegen schlechten Managements nicht mal in der Lage sind, wenigstens die materiellen Sorgen in angemessener Zeit ein wenig zu mindern. Tausende Anträge stecken jedenfalls in den Mühlen der nordrhein-westfälischen Bürokratie fest, wie sich aus den Protokollen der beteiligten Bezirksregierungen ergibt.

Es fehlt an einem tauglichen Konzept

Das Land hat mit der unbürokratischen, millionenschweren Soforthilfe und der Installation eines koordinierenden Flutmanagers im Sommer ja zunächst gut reagiert. Vorbildlich waren auch die vielen Spendenaktionen und zahllose Menschen, die aus freien Stücken angepackt, weggeräumt, das Nötigste repariert haben.

Doch es fehlt offenkundig an einem Konzept für die langfristige Unterstützung der Flutopfer. Ein selbstverordnetes Schneckentempo beim Fließen der Hilfsgelder kann jedenfalls nicht im Sinne des Heimatministeriums sein. Der zu Tage tretende Bearbeitungsstau – mehr als die Hälfte der Anträge steckt noch in der Vorprüfung – riecht einfach nach handwerklichen Fehlern, die schnellstens behoben werden sollten. Fünf Monate nach der Flut könnte man das Prozedere nämlich ansonsten nur eins nennen: katastrophal.