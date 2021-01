Lange haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Dienstag über neue Coronaverordnungen beraten. Aber warum wird der Bundestag nicht beteiligt?

Es wird immer schwerer, dass Kanzlerin und Ministerpräsidenten sich auf Corona-Maßnahmen einigen können. Doch die Furcht vor den Virus-Mutationen ist groß, wie das Beispiel Irland lehrt: Erst standen sie vorbildlich da, dann explodierten die Zahlen. Die Chinesen, die sich schon über den Berg glaubten, bauen nun große Quarantäne-Lager, in die sie die Infizierten wegsperren. So regelt ein totalitärer Staat die Pandemie. Undenkbar für unsere Demokratie und die offene Gesellschaft.

Also dauert der Lockdown nun noch bis Karnevalssonntag. Das soll die Zahlen drücken. Das zieht aber auch Wirtschaft, Arbeitsplätze und damit die Altersversorgung in Mitleidenschaft. Daher steigt auch die Nervosität bei den Verantwortlichen.

Immerhin wird das Tragen von Schutzmasken nun in Läden und im Nahverkehr verpflichtend. Dieser Beschluss kommt spät und hätte auf FFP2-Masken beschränkt gehört. Denn schon im Frühsommer galten sie als das sichere Mittel der Wahl. Schon längst hätte jeder Bundesbürger damit augestattet gehört.

Corona-Maßnahmen: Das Parlament muss sich stärker einmischen

Gut ist, dass auch in den Büros mehr Abstand gelten soll. Es gibt nämlich immer noch viele Vorgesetzte (auch in den Behörden), die ihre Mitarbeiter gern leibhaftig vor sich sehen. Ihnen muss klar sein, dass jede Möglichkeit zum Home Office weniger Ansteckungen bedeutet. Das zeitgleich die Schulen geschlossen bleiben, wird manche Familie hart fordern, in denen gleich mehrere Personen online arbeiten müssen. Wer gut betucht ist und viel Platz hat, wird das leichter verkraften als eine Familie in einer kleinen Wohnung.

Nicht zuletzt müssen noch viel stärker als bisher Alten- und Pflegeheime geschützt werden. Denn hier sterben weiter die meisten Menschen.

Vermutlich wird eine deutliche Mehrheit die neuen Maßnahmen mittragen, die nach langem Ringen in Berlin verabredet wurden. Gleichwohl gibt es immer mehr Menschen, die Auswege suchen oder die staatlichen Anordnungen für übertrieben halten. Daher ist es so nötig, dass sich das Parlament stärker einmischt. So sinnvoll die Maßnahmen auch sein mögen, entscheidend ist, dass sie politisch diskutiert werden und gut begründet sind.