Das unwürdige Ende wird den Opfern nicht gerecht

Der Loveparade-Prozess endet ohne einen Schuldspruch. Es ist das unwürdige Ende eines jahrelangen Mammutverfahrens.

Wer auf der Autobahn 59 in Höhe der Duisburger Innenstadt unterwegs ist, schaut unweigerlich auf das heruntergekommene Gebäude des einstigen Güterbahnhofs. Ein grausiger Anblick. Denn jeder weiß, dass hier vor knapp zehn Jahren 21 junge Menschen zu Tode getrampelt und mehr als 650 verletzt wurden. Nicht in Zahlen zu fassen ist der Schock, den die Katastrophe in so vielen Familien auslöste.

Es wirkt wie ein mahnender Wink des Himmels, dass das zerfallene Bahngebäude immer noch so dasteht wie im Juli 2010. So wenig wie die Stadt Duisburg hier ein Zeichen für Zukunft oder Neustart errichten konnte, so unvollständig ist nun die Einstellung des Loveparade-Verfahrens. Was sollen die vielen Angehörigen davon halten? Damit findet die Katastrophe, die vor Tausenden Zeugen geschah, nun kein juristisch befriedigendes Ende. Kein Urteil, kein Frei- oder Schuldspruch, keine Antwort auf die Frage, wie das alles passieren konnte. Was sollen die vielen Angehörigen der Opfer davon halten? Und was die vielen Menschen, die bis heute nicht verstehen können, dass sich für die Toten niemand zuständig fühlt. Nicht einmal ein Fünkchen Mitverantwortung wurde von den führenden Köpfen geäußert. Die große Party sollte Duisburg das positive Image einer jungen Stadt verleihen. Und bis zum Start der Parade standen viele Verantwortliche in den ersten Reihen. Doch nach dem Unglück dauerte es nicht lange, bis sie sich wegduckten, mit dem Finger auf andere zeigten oder sich nicht mehr recht erinnern konnten. Die Politik hielt sich lieber raus Dabei hatte die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in ihrer Trauerrede angekündigt, dass es eine Antwort auf Schuld und Verantwortung geben werde. Doch im Hickhack zwischen Sachverständigen, Staatsanwälten, Richtern, vergesslichen Zeugen, frustrierten Nebenklägern und unklaren Zuständigkeiten zerfaserte der Prozess. Auch das Mammut-Aufgebot der Justiz in den Düsseldorfer Messehallen brachte eher Verwirrung als Klarheit. Die Politik hielt sich lieber raus. Somit bleibt vom Ende des Prozesses nur ein großes Fragezeichen: beschämend und unwürdig, traurig für die Opfer.