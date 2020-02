Das viele Geld vernünftig investieren

Bauzeit ist Stauzeit, lautet ein geflügeltes Wort. Und darin liegt viel Wahrheit. Denn auf dem Weg zur Mobilität von morgen liegen die Hürden hoch - aber aufgestellt sind sie im Jetzt. Wer den Verkehr flüssiger haben will, muss also wohl oder übel in kauf nehmen, dass er erst einmal stockt. Nicht überall, nicht immer, aber immer wieder. Es ist dies das Dilemma der Verkehrspolitik überhaupt und es gilt ausdrücklich für alle Verkehrsformen.

Viel ließe sich nun über die Sünden der Vergangenheit sagen, die die Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer heute ausbaden müssen: Mangelnde Weitsicht, falsche Planungsschwerpunkte, der Sparwahn der politisch Verantwortlichen, die glaubten, mit weniger Personal sei mehr zu leisten. Ein Irrweg, wie wir heute wissen, denn Computer bauen keine Autobahnbrücken und auch keine neuen Bahntrassen.

Doch das Lamento hilft nicht weiter. Wichtig ist, dass die Dinge jetzt angepackt werden. Ab 2030 könnte sich die Situation auf den Autobahnen dann entspannen. Viel Geld ist im System. Das hilft. Vernünftig investiert, kann es NRW als Transitland Nummer eins voranbringen. Es ist höchste Zeit.