Das Zögern der Banken ist beschämend

Der Schriftsteller Mark Twain soll einmal gesagt haben: „Ein Bankier ist ein Kerl, der dir bei gutem Wetter einen Regenschirm leiht und ihn zurückverlangt, sobald es regnet.“

Dieses negative Bild des Kreditgewerbes scheint nichts an seiner Aktualität verloren zu haben. Weil die meisten Banken in den letzten Corona-Wochen ziemlich zögerlich dabei waren, mittelständischen Firmen in der Krise zu helfen, springt nun Finanzminister Olaf Scholz ein. Zu 100 Prozent übernimmt die staatliche Förderbank KfW die Haftung. Das ist enorm und gefährlich, auch in diesen Zeiten, wo schnelle Hilfe Arbeitsplätze sichern soll.

Sie galten als „systemrelevant“

Es ist beschämend für die (meisten) Banken, dass sie offenbar vergessen haben, dass sie in der Finanzkrise 2008 vom Staat, also von uns Steuerzahlern, gerettet wurden.

Weil sie damals als „systemrelevant“ galten, wurde über die Schandtaten gerade von Investmentbankern hinweggesehen und ein Rettungsschirm aufgespannt. Nun, wo sie dieses Vertrauen einmal zurückgeben könnten, zögern viele Bankmanager. Für ihre Bilanz ist es natürlich prima, dass der Finanzminister hundertprozentig für sie bürgt. Richtig ist das nicht.

Auch deswegen, weil unsere krisengeplagten europäischen Freunde in Italien oder Spanien nun vorgeführt bekommen, wie großherzig und flott die bundesdeutsche Regierung im Innern sein kann. Motto: Geld spielt keine Rolle.

Der Geldbeutel ist zugeknotet

Doch spätestens an der Grenze wird der Geldbeutel zugeknotet, wie die unwürdigen Verhandlungen auf europäischer Ebene zeigen. Das ist erbärmlich.

Der Begriff von der grenzüberschreitenden Solidarität wird damit genauso strapaziert wie die Glaubwürdigkeit der Werbesprüche vieler Banken, in denen sie sich so gern als Partner des Mittelstandes bezeichnen.

Überhaupt: Alle, die den Staat sonst so gern als störend und übergriffig bezeichnen, nehmen nun gern sein Geld. Auch das ist eine Lehre, die diese Krise nun an den Tag bringt.