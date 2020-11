Demokratie ist wertvoll und muss geschützt werden

Die Demokratie in die USA zerfleischt sich selbst vor den Augen der Welt, und so spannend es auch sein mag, was jenseits des Atlantiks passiert – es ist bedrückend und muss als Warnung dienen.

Natürlich gibt es keine perfekte Demokratie. Aber die Demokratie ist verglichen mit den alternativen Angeboten derzeit die beste Art und Weise, einen Staat zu organisieren. Demokratie lebt von der Debatte um zielführende Kompromisse, ja, auch vom Streit, so er denn fruchtbar ist. Sie stirbt dann, wenn es keine Kompromisse mehr gibt, wenn Verlierer in einer Auseinandersetzung nicht mehr ihre Niederlage anerkennen.

Die Gräben sind in den vergangenen Jahren tiefer geworden

Die krasse Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft, die sich bei den Präsidentschaftswahlen gezeigt hat, hat eine lange Geschichte. Die Gräben sind in den vergangenen Jahren tiefer geworden, weil die Unfähigkeit zugenommen hat, miteinander zu sprechen, weil es immer weniger gemeinsamen Grund gibt.

Was in den USA geschieht, kann auch in Deutschland passieren. Auch wenn es hier – noch – keine diametral gegenüber stehenden politischen Lager wie in den USA gibt, auch wenn das politische Klima längst nicht so vergiftet ist, verbarrikadieren sich auch in Deutschland immer mehr Menschen in den Echokammern, in denen nur die jeweils eigene Wahrheit zirkuliert und sich selbst verstärkt.

Das Gefühl eines seit der Finanzkrise andauernden nahezu permanenten Krisenzustandes trägt zu ungesunden Verkrustungen von Überzeugungen bei. Die Unfähigkeit zuzuhören, vergiftet den gesellschaftlichen Diskurs und damit auch die Demokratie selbst.

Das chinesische Zeitalter beginnt

Es ist kein Wunder, dass in Europa, aber auch weltweit die Demokratie ihren Glanz verliert. Der Westen hat in den vergangenen Jahren viele Kriege vorgeblich im Namen der Demokratie geführt, am Ende blieben dysfunktionale Staaten übrig.

Wenn nun in demokratischen Staaten selbst der Gemeinsinn und die Fähigkeit des Austausches untereinander verfällt, gewinnen jene, die beweisen, dass nicht das Volk regieren muss, um Wohlstand und Sicherheit zu gewährleisten. Das chinesische Zeitalter beginnt, auch weil der Westen es immer weniger versteht, wie wertvoll und schützenswert die Demokratie ist.