Den Tankrabatt hätte es nie geben dürfen

Essen. Der Ärger über die Spritpreise ist verständlich. Doch der Tankrabatt war ein Fehler – verzapft vom FDP-Finanzminister, dem das Geld jetzt fehlt.

Der Sprit kostet wieder mehr als zwei Euro. Natürlich tut er das. Wer einen Tankrabatt für drei Monate beschließt, sollte sich nicht wundern, wenn nach drei Monaten die Preise wieder sprunghaft steigen. Alle Appelle an die Ölkonzerne, es mit der Anhebung doch bitte nicht zu übertreiben, sind so nett wie nutzlos. Konzerne nehmen genau die Preise, die sie nehmen können. Den neuerlichen Preisschock hätte die Regierung ganz einfach verhindern können: Indem sie den Tankrabatt nie eingeführt hätte. Der FDP-Beitrag zu den bisherigen Entlastungspaketen der Ampel war der schwächste. Die 3,15 Milliarden Euro, die in Porsche-Tanks ebenso landeten wie im Polo, fehlen jetzt an anderer, viel wichtigerer Stelle.

Denn die hohen Spritpreise treffen viele Pendler ohne Frage hart, sind aber beileibe nicht das größte Problem dieser Energiekrise. Das kommt erst noch, wenn in diesem Winter das Heizen zum Luxus wird und spätestens 2023 auch Strom den nächsten Preissprung macht. Die Regierung wird Unsummen brauchen, um Geringverdiener und die untere Mittelschicht durch diesen Winter zu bringen. Der Finanzminister ließ in Meseberg wissen, er sehe dafür Spielräume im einstelligen Milliardenbereich. Das wird nicht reichen. Und dass es so wenig ist, hat Lindner maßgeblich mitzuverantworten.

Grüner setzt auf den Markt, Liberaler auf den Staat

Es ist schon grotesk, wer in der Ampel welche Rolle einnimmt: Der grüne Wirtschaftsminister lässt hohe Gaspreise bewusst zu – als Anreiz für die Leute, mehr zu sparen. Und der liberale Finanzminister, der sonst immer den selbstheilenden Kräften des freien Marktes das Wort redet, setzt eben diese an den Tankstellen außer Kraft. Linder träumt von der schwarzen Null, verbrennt aber gleichzeitig Steuergelder in Otto- und Dieselmotoren. Dass sogar der ADAC keinen Tankrabatt mehr will, spricht Bände.

Die Ampel muss es jetzt endlich besser machen – und anders als beim Tankrabatt und der Energiepauschale gezielt den Menschen helfen, die es nicht allein durch diese Energiekrise schaffen. Das Versprechen hat die Koalition abgegeben. Nun müssen es auch alle drei Koalitionspartner gemeinsam einlösen.

