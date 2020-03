Afghanistan wird den Wölfen zum Fraß vorgeworfen

Manchmal sprechen die Ereignisse für sich. Am Montag, dem Tag, an dem die USA ihren Truppenabzug aus Afghanistan begannen, ließen sich zwei Männer als Präsidenten des kriegsgebeutelten Landes vereidigen: Aschraf Ghani, der offiziell als Wahlsieger aus dem Urnengang im vergangenen September hervorgegangen war, und sein Langzeitrivale Abdullah Abdullah, der das Ergebnis der Wahlen anzweifelt.

Eine schwere politische Krise just zu der Zeit, in der sich die kriegsmüde Supermacht und ihre westlichen Verbündeten vom Hindukusch zurückziehen – es scheint, als sei die Zukunft des Landes vorgezeichnet, und schlimmstenfalls wird sie sich nicht von dem Szenario in den 90er Jahren unterscheiden, als Afghanistan nach dem Rückzug der sowjetischen Truppen in einem blutigen Bürgerkrieg versank, aus dem schließlich die Taliban als Sieger hervorgingen.

Ein Eingeständnis des Scheiterns

Ein Eingeständnis des Scheiterns nach 19 Jahren am Hindukusch wird der Politik, ob in den USA oder in Deutschland, nicht zu entlocken sein, es würde auch schwer fallen angesichts der erbrachten Opfer. 54 Bundeswehrsoldaten und weit über 2200 US-Soldaten gaben ihr Leben, seit der Westen im Jahr 2001 in Afghanistan intervenierte und die Taliban-Regierung stürzte.

Die Fakten aber sprechen für sich: Die Taliban sind wieder auf dem Vormarsch und kontrollieren ein Fünftel des Landes. Allein im Februar starben bei über 100 Angriffen 531 Menschen.

Besonders bitter ist die Situation der Mädchen und Frauen. Tatsächlich können viele Mädchen heute die Schule besuchen, junge Frauen studieren, gehen in die Politik oder in die Wirtschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass laut einer Gallup-Umfrage 91 Prozent der Mädchen in Afghanistan allenfalls die Grundschule absolvieren. Fast die Hälfte der Frauen will raus aus Afghanistan.

Das Abkommen zwischen den Taliban und den USA ist kein Deal auf Augenhöhe. Es ist ein Abkommen zwischen Siegern und Besiegten. Der Westen hat Afghanistan aufgegeben und die Zivilisten dort den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.