Der 8. März ist kein Tag für Shopping-Schnäppchen

Ein großer Online-Händler bietet am Sonntag Werkzeuge zum halben Preis, unter dem Stichwort „Womens Day Sale“ (zu deutsch: Ausverkauf zum Weltfrauentag) wird nichts weniger als das Shopping-Event des Jahres für die Frau mit Rabatten auf Schönheits-, Kosmetik- oder Lifestyle-Produkte versprochen. Wer solche Angebote schafft, hat auch nach mehr als hundert Jahren nichts verstanden.

Frauen wie Clara Zetkin, Louise Otto-Peters oder Helene Lange gingen nicht für Sonderangebote auf die Straße. Sie kämpften dafür, dass Mädchen Schulbildung bekommen und Frauen wählen dürfen. Am Weltfrauentag am 8. März geht es darum, ihnen Respekt zu zollen und ihren Kampf fortzusetzen. Denn ein Kampf ist es wahrlich noch. Und er ist zäh.

1997 ist Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt worden

Ja, wir – Frauen und Männer – haben viel erreicht. Noch bis 1969 galten Frauen nicht als geschäftsfähig, erst ab 1977 durften sie ohne Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten gehen, 1997 ist Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt worden.

Und doch sind wir noch nicht am Ziel.

Den Frauen, die die MeToo-Debatte entfacht und ihre Schicksale geteilt haben, muss man danken. Danken dafür, dass sie das Thema in die breite Öffentlichkeit gebracht haben. Doch wenn von 80 Frauen, die Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung beschuldigt haben, nur zwei Fälle zur Anklage kommen, ist das erschreckend.

Frauen stellen nur 31,2 Prozent des Bundestags

Und wenn die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern noch immer bei rund 21 Prozent stagniert, zeigt das, wie viel Arbeit noch vor uns liegt. Es sind weiterhin überwiegend Frauen, die in Teilzeit oder in sozialen und damit schlecht bezahlten Berufen arbeiten. Zudem leisten sie mit Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen den größten Teil der unbezahlten Arbeit. Und wenn mindestens die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen besteht, sollte sich dieses Verhältnis auch in der Politik widerspiegeln. Doch in Wahrheit beträgt der Frauenanteil im Bundestag 31,2 Prozent.

„Was verstehen wir unter dem Rechte der Frau? Nichts anderes als das Recht des Menschen überhaupt“, sagte die Frauenrechtlerin Anita Augspurg zur Zeit des deutschen Kaiserreichs. Der 8. März ist kein Shopping-Event. Er ist ein Kampftag für die Gleichberechtigung – und damit für alle.