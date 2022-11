Der deutsche Gedenktag

Der 9. November ist ein zwiespältiger Gedenktag. Im Jahr 1989 fiel die Mauer. Und 1938 begann mit der Reichspogromnacht der Holocaust.

Es ist eine originelle Pointe der deutschen Geschichte, die zwei Ereignisse, die im Gedenken viele Generationen überdauern werden, auf das gleiche Datum fallen ließ. Am 9. November fiel die Mauer. Es waren nicht wir satten und selbstzufriedenen Deutschen im Westen, die sie zum Einsturz brachten. Längst hatte man sich bequem in der Zweistaatlichkeit eingerichtet. Die Weltordnung schien zementiert, und wer noch auf die Präambel des Grundgesetzes pochte, die das deutsche Volk aufforderte, die Einheit und Freiheit des Landes zu vollenden, galt als ewiggestrig und politischer Träumer. Dass es den Brüdern und Schwestern jenseits des Stacheldrahts im real existierenden Sozialismus weniger gut erging, brachte hierzulande kaum noch jemanden um den Schlaf.

Und dann erzwangen die Menschen im Osten in einer friedlichen Revolution den Fall der Mauer. Und die Deutschen fielen sich in die Arme, sie weinten, und sie freuten sich. Das war am 9. November. Das wäre wahrlich ein Anlass gewesen, um dieses Datum auf ewig als „Tag der Deutschen Einheit“ zu feiern. Aber das ging und das geht nicht. Denn da gibt es den anderen, den dunklen 9. November in der deutschen Geschichte.

Es war das das offizielle Signal zum Beginn des größten Völkermordes in der Geschichte

Als ich zur Schule ging, hieß dieser Tag noch „Reichskristallnacht“ – so wie ihn die Nazis genannt haben. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten im Deutschen Reich die Synagogen. Und am Morgen danach zogen die organisierten Schlägertrupps durch die Städte, schlugen, töteten und verhafteten Tausende deutscher Juden. Diese Nacht gilt als das offizielle Signal zum Beginn des größten Völkermordes in der Geschichte.

Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass dieses Menschheitsverbrechen mit Aufmärschen, mit Prügeln, mit Brandsätzen und eingeworfenen Scheiben begann. Und mit Wegsehen und tatenlosem Zusehen. Es werden nun wieder Juden in Deutschland geschlagen. Und es brennen Flüchtlingsheime. Heute erinnern wir uns an die Reichspogromnacht. Und aus diesem Gedenken leitet sich der Auftrag ab, wachsam zu sein. Noch wachsamer zu sein als bisher.

