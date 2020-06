Der Glaube an das Gute im Menschen ist erschüttert

In einem schweren Fall von Kindesmissbrauch sind in mehreren Bundesländern insgesamt elf Tatverdächtige festgenommen worden.

Manchmal schaut man als Polizist, als Journalist und als Zeitungsleser in menschliche Abgründe, von denen man am liebsten nie etwas erfahren hätte. Weil das Mitgefühl mit den geschändeten Kindern so unendlich weh tut. Weil das Unfassbare des Schlechten einem den Schlaf raubt. Weil das Triebhafte und Brutale und Krankhafte der Taten – und es sind nicht nur Einzelfälle – den Glauben an das grundsätzlich Gute im Menschen erschüttern. Und weil die Tatsache, dass wieder einmal die Behörden den Täter längst auf dem Radar hatten, das Vertrauen an das Funktionieren unserer Behörden zu erschüttern droht.

Die Ermittler hatten Tränen in den Augen, als sie die Öffentlichkeit über das unterrichteten, was sie bisher an Bildern gesehen und Fakten zusammengetragen haben. Polizisten und Staatsanwälte sind hart im Nehmen. Aber es gibt Fälle, die gehen über jegliche menschliche Vorstellungskraft hinaus. Es werden noch viele Taten ans Licht kommen Und doch geschehen sie. Trotzdem vernetzen sich Kerle im Internet, um sich zu gemeinsamem Missbrauch zu verabreden und Filme zu tauschen. Die wechselseitige Bestärkung in ihrer Internetblase hat die Kraft, ihren Blick auf das Ungeheuerliche der krankhaften Taten zu verstellen und das Leiden der Kinder zu multiplizieren. Aber das suchthafte Tauschen von Missbrauchsbildern hat auch – man zögert, das so aufzuschreiben – etwas Gutes. Die Polizei kann in die Netzwerke eindringen und die Kinderschänder aufspüren. So werden noch viele Taten ans Licht kommen. Wir müssen darauf gefasst sein.