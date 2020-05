Der gute Start weckt Hoffnungen

So wirklich hatte niemand damit gerechnet, dass beim Start des Unterrichts für die Viertklässler alles glattgehen würde. Viel zu kurz schien die Zeit, um sich vernünftig vorzubereiten. Die Politik hat stets sehr spät die Genehmigung für die nächsten Schritte an die Schulleitungen übermittelt. Das ist damit zu erklären, dass die Regierung bei der Lockerung große Vorsicht walten lässt. Schließlich gilt es, Schüler und Lehrer vor Ansteckung zu schützen.

Die niedrigen Infektionszahlen der vergangenen Tage rechtfertigen die weitere Öffnung der Schulen. Die Kinder müssen endlich mal wieder raus aus der Wohnung. In der Schule lässt sich am besten lernen. Sie freuen sich darauf.

In vielen Redaktionen waren die Überschriften schon vorbereitet: „Chaos beim Schulstart“ – oder so ähnlich. Es ist anders gekommen. Das liegt vor allem am Engagement von Lehrern und Schulleitern, die sich gut auf diesen Tag vorbereitet haben. So kann es weitergehen. Das macht Hoffnung.