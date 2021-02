Bekämpfung von Corona: Der Impfstoff als politische Waffe

Wenn der Impfstoff gegen das Coronavirus zum politischen Instrument wird wie bei den Russen und Chinesen, ist hohe Diplomatie gefragt.

Was hat man sich hierzulande lustig gemacht, als die Russen im vergangenen August mit „Sputnik“ weltweit den ersten Impfstoff zuließen. Alles nur eine Show von Putin, meinten viele. Nun aber, wo die Staaten Europas verzweifelt und nervös um die zu wenigen selbst produzierten Impfdosen ringen, interessiert man sich für den Stoff aus Moskau, er steht kurz vor der Zulassung.

Der Herr im Kreml dürfte darüber leise lächeln. Er bietet seine Dosen übrigens vielen an, ein wahrer Menschenfreund. Gut möglich, dass er an die Impf-Hilfe freundlich erinnert, wenn demnächst mal wieder über die Gas-Pipeline durch die Ostsee, „Nord Stream 2“, debattiert wird. Politik funktioniert dann genau so, wie man das in Krimis immer wieder sieht.

In der Not stellt man nicht zu viele Fragen

Ähnlich sind gerade die Chinesen unterwegs: Auch sie machen sich als internationaler Impfstoff-Lieferant einen Namen. Die Türkei hat bereits im Reich der Mitte eingekauft. Und wohl nur zufällig hat die Erdogan-Administration kurz vor der Lieferung ein Gesetz verabschiedet, das die Auslieferung von in der Türkei lebenden Uiguren möglich macht. Wer hier üble Abhängigkeiten sieht, liegt sicher richtig. Doch wenn die Not groß ist, stellt man offensichtlich nicht viele Fragen.

EU: Beziehungen zu Russland wegen Fall Nawalny auf "Tiefpunkt" EU- Beziehungen zu Russland wegen Fall Nawalny auf Tiefpunkt

Unterm Strich wollen die beiden Autokraten Putin und Xi Jinping der Welt demonstrieren, wie uneigennützig, hilfsbereit und fortschrittlich sie sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man kann es aber auch so sehen: Wenn die beiden Staaten wirklich zur globalen Versorgung mit dem so bitter nötigen Impfstoff beitragen können, dann ist es nur vernünftig, wenn möglichst planetenumspannend zugegriffen wird. Schließlich kann die Pandemie nur so unter Kontrolle gebracht werden. Wenn es gut läuft, hilft das am Ende allen und könnte auch ein Beitrag zur Entspannung sein. Es ist dann Aufgabe von kluger Diplomatie, sich nicht erpressen zu lassen.