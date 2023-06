Der Krieg kommt nach Moskau

Kiew erlebt seit Wochen eine Welle von Luftangriffen. Jetzt ist auch die russische Hauptstadt attackiert worden. Moskau ist verunsichert.

Ein Video aus Kiew vom Montag. Krachende Explosionen, Kinder schreien voller Angst, rennen, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein russischer Luftangriff mit ballistischen Iskander-Raketen am helllichten Tag. Ungewöhnlich, weil die Russen normalerweise in der Nacht attackieren. Die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt haben im Mai eine Welle von Luftangriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern erleben müssen. Die meisten Geschosse konnte die ukrainische Luftabwehr vom Himmel holen, trotzdem wurden mehrere Menschen getötet oder verletzt.

In Kiew schien der Krieg über Monate weit weg zu sein, das Leben verlief weitgehend normal, auch wenn immer wieder Luftalarm zu hören war. Jetzt schließen wieder Restaurants und Geschäfte, Menschen suchen Schutz in Kellern oder der U-Bahn. Es ist, als wollten die Militärstrategen im Kreml mit aller Macht den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung vor der Gegenoffensive brechen.

Am Dienstagmorgen kommt der Krieg nach Moskau. Ein Drohnenangriff kann nach russischen Angaben weitgehend abgewehrt werden, aber einige Gebäude in einer noblen Wohngegend, in der sich auch eine Residenz Putins befindet, werden beschädigt. Zum ersten Mal bekommt die Bevölkerung der russischen Hauptstadt einen Eindruck von dem Schrecken, den die Menschen in der Ukraine seit dem Februar vergangenen Jahres durchleiden müssen. Schon der Angriff aufseiten der Ukraine kämpfender russischer Freiwilligenverbände auf die Region Belgorod im äußersten Westen Russlands Mitte Mai hat für enorme Verunsicherung gesorgt.

Es wird für die Kriegstreiber in Moskau immer schwieriger zu kaschieren, was sie angezettelt haben. Ob das zu einem Umdenken, vielleicht gar zu größeren Protesten in der russischen Bevölkerung führen wird, ist offen. Ein Aufstand in Russland gegen den Krieg wäre aber der beste Weg, ihn endlich zu beenden.

