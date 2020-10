Der Lehrerberuf wird auch in NRW zum Risikoberuf

Düsseldorf Der Mord an einem Lehrer in Frankreich erschreckt. Auch in NRW müssen sich Pädagogen zunehmend mit Extremisten auseinandersetzen.

Ein religiös verblendeter 18-Jähriger enthauptet in Frankreich einen Lehrer. Unvorstellbar bei uns? Das sagt sich so leicht. 2019 wollte in Dortmund ein 17-Jähriger seinen Lehrer mit einem Hammer erschlagen. Um Religion ging es da nicht, aber die Rohheit ist vergleichbar. Der Lehr- wird offenbar zum Risikoberuf.

Warum ist das so? Weil viele in dieser Gesellschaft ins Extreme abdriften. Ihr Heil suchen im Aberglauben, im Gestern und Vorgestern, in wahnwitzigen Theorien, in der Ausgrenzung. Und so sitzen sie eines Tages in der Schule: Die Töchter und Söhne von Islamisten und anderen Frauenfeinden, von christlich-fundamentalistischen Predigern, Deutschnationalen, Reichsbürgern, Aluhutträgern. Respekt vor den vielen Pädagogen, die sich dennoch nicht bange machen lassen und alles tun, um auch diesen Kindern die Meinungsfreiheit und den Wert der Wissenschaft in die Köpfe zu pflanzen!

Lernen, eine andere Meinung auszuhalten

Wohl nur die Schule kann den Trend zu Hass und Egiosmus stoppen. Hier lernen Kinder und Jugendliche, dass es keine Schwäche ist, eine andere Meinung auszuhalten, sondern eine Stärke. Lehrerinnen und Lehrer brauchen dafür die volle Unterstützung: In der Aus- und Weiterbildung, von ihren Dienstvorgesetzten und vor Gericht. ​