Der Nahverkehr braucht einen weiteren Rettungsschirm

Der öffentliche Nahverkehr darf nicht zum großen Verlierer der Corona-Krise werden.

Der öffentliche Nahverkehr droht zu einem der großen Verlierer der Corona-Krise zu werden: aktuell auf jeden Fall, vielleicht sogar perspektivisch. Im Frühjahr waren Fahrgastzahlen und Ticketerlöse infolge des Lockdowns auf ein historisches Tief gerutscht, auch weil Bogestra & Co auf Notbetrieb schalteten. Das war eine Ausnahmesituation. Jetzt, im ersten Corona-Winter, ist die Ausnahme die Regel geworden und die Lage weitaus komplizierter als zu Beginn der Pandemie. Die Kunden bleiben wieder weg. Manche der Not folgend nur vorübergehend. Andere aber haben das Auto für sich wiederentdeckt oder das Rad, oder sie gehen einfach mehr zu Fuß. Man darf annehmen: Nicht jeder von ihnen wird später zwingend zurückwollen in die drangvolle Enge der Sardinendose S-Bahn.

Kostenintensive Infrastruktur

Busse und Bahnen rollen derzeit mehr oder weniger nach Plan und sollen das sogar. Denn nur so kann die Auslastung künstlich gesenkt und das Infektionsgeschehen minimiert werden. Die Betriebe können ihre kostenintensive Infrastruktur also nicht einfach stilllegen. Genauso wenig können sie nach Belieben die Ticketpreise erhöhen. Dann laufen die Kunden vollends weg. Dass Bund und Länder in dieser Situation den Rettungsschirm aufspannen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit – und sollte es mindestens auch für 2021 sein.