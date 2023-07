Der Nato-Gipfel - und Erdogan, der Macher

Den Nato-Gipfel prägen Erdogans Erpressungsversuch und die Debatte um die Ukraine. Hoffentlich dienen die dortigen Entscheidungen dem Frieden.

Dass Präsident Erdogan dem Beitritt Schwedens zur Nato aus reiner Freundlichkeit zustimmen würde, können nur naive Zeitgenossen annehmen. Der Machthaber aus Ankara ist ein mit allen Wassern gewaschener Politiker, der sich beim Nato-Gipfel nun in den Mittelpunkt des Weltgeschehens rücken kann.

Monatelang ließ Erdogan die Nato und die Schweden zappeln und forderte Zugeständnisse beim Umgang mit den Kurden – dann plötzlich empfing er erst Selenskyj, sprach dann mit US-Präsident Biden und Nato-Chef Stoltenberg, bevor er schließlich großzügig dem Zutritt Schwedens zum Militärbündnis seinen Segen gab.

EU-Beitritt beiseite geschoben

Dies alles wird er zuhause nun als Erfolg verbuchen: Ich, Erdogan, der Macher. Ob er sich mit dem Coup aber auch tatsächlich von Putin distanziert, ist noch nicht ausgemacht.

Und auch, wenn das Thema eines türkischen EU-Beitritts erst einmal elegant beiseitegeschoben wurde, dürfte er aus Brüssel Zugeständnisse erreicht haben. Auch das kann er daheim als Punktsieg vorzeigen.

Ob Erdogan sein Land wirklich in Richtung Westen und Rechtsstaatlichkeit bewegen will, muss noch bewiesen werden. Man wird sehen, wie er etwa die Kurden behandelt. Jene in Schweden sind jedenfalls höchst alarmiert.

Signale an den Kreml

Natürlich ist die Einigkeit der Nato ein starkes Signal in Richtung des Kriegsherrn im Kreml. Das schale Gefühl eines unsauberen Handels bleibt allerdings. Von „wertegeleiteter Außenpolitik“ mag man kaum reden. Zumal Erdogan den USA den Kauf moderner Kampfflugzeuge vom Typ F-16 abgerungen hat. Wert: um die 20 Milliarden Euro. Ein Schelm, wer da an Käuflichkeit denkt.

In Moskau sieht man sich derweil von einer immer größer werdenden Nato umzingelt. Um dieses Bedrohungsszenario abzumildern, vertagen Joe Biden und Kanzler Scholz den Beitritt der Ukraine zur Nato in die Zukunft. Hoffentlich dient das alles irgendwann dem Frieden.

