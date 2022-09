Streit um die Atomkraft: Die Opposition zerrupft die Ampel

CDU-Chef Merz wirft der Regierung vor, mit dem Aus für die drei Atomkraftwerke den Wirtschaftsstandort möglicherweise unwiderruflich zu schädigen.

Man kann der Opposition nicht verdenken, dass sie die Entscheidung der Ampel zur Kernenergie zerrupft. Dafür ist solch eine Generaldebatte da, das ist die Aufgabe der Parteien, die im Parlament die Arbeit der Regierung kritisch zu begleiten haben. Und just am Vortag hatte der Wirtschaftsminister in einer Talkshow im Fernsehen unglücklich agiert, gelinde gesagt.

Dass zwei Kernkraftwerke zum Jahreswechsel nur als Notreserve behalten werden und nicht weiter Strom produzieren und ins Netz einspeisen sollen, lässt sich noch am einfachsten mit der Parteizugehörigkeit des grünen Ministers erklären. Als die Diskussion vor vielen Wochen losging, hatte er noch versucht, das Thema mit Hinweis auf nicht zu besorgende Brennstäbe abzuräumen. Davon ist nicht viel geblieben, und inzwischen gibt es in der Bevölkerung eine deutliche Mehrheit für eine befristete Laufzeitverlängerung. Und diese Stimmen gibt es in der Ampel ja auch. Die FDP schweigt dazu lautstark.

Habeck galt vielen Medien sogar schon als der bessere Kanzler

Die Formschwäche von Habeck, der nun mit dem Vorwurf leben muss, die Staatsräson zurückzustellen, um vor der Landtagswahl in Niedersachsen sein grünes Klientel zu besänftigen, werden Lindner und Scholz mit klammheimlicher Schadenfreude zur Kenntnis nehmen. Die Gunst des Wahlvolks wurde zuletzt sehr ungleich auf die Spitzenleute der Koalitionsparteien verteilt. Habeck galt vielen Medien gar als der bessere Kanzler.

Ohne die Grünen, ohne die starke Basisbewegung und ohne die Reaktorkatastrophe von Fukushima würde es in Deutschland den Ausstieg aus der Atomkraft nicht geben. Es ist richtig, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das bedeutet nicht, dass es in Zeiten der aktuellen Energiepreiskrise nicht sinnvoll sein kann, das Ausstiegsdatum ein paar Monate nach hinten zu schieben.

Mögen alle Staaten um uns herum auch an Kernkraft festhalten, neue Meiler planen und bauen – Deutschland setzt auf erneuerbaren und sicheren Strom. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es so weit ist. Aber die Angst um das bedrohte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine zeigt überdeutlich, dass es zu dieser Energiepolitik mittel- und langfristig keine vernünftige Alternative gibt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung