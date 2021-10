Der unwahrscheinliche Ministerpräsident - die Laschet-Bilanz

Laschet ist vor vier Jahren in sein Amt hineingestolpert. Er hat es nicht ausfüllen können, weil ihm gestalterischer Wille und Agenda fehlten.

Wäre die Landtagswahl 2017 nur wenige Wochen früher als im Mai abgehalten worden, hätte Armin Laschet am Montag nicht von seinem Amt zurücktreten können, weil er höchstwahrscheinlich gar nicht erst Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens worden wäre. Bis in den April 2017 hinein lag die SPD damals in Umfragen stabil vor der CDU. Dann entwickelte der Trend, dieses eigentümliche massensuggestive Phänomen, seine Sogkraft, und plötzlich hatte NRW einen unwahrscheinlichen Ministerpräsidenten.