Die Ampel kommt, und die Union muss aufräumen

Die Sondierung zwischen SPD, Grünen und FDP endete harmonisch. Im krassen Gegensatz dazu steht die Union, die derzeit nicht regierungsfähig ist.

Die Entscheidung über die künftige Regierungskoalition in Deutschland ist gefallen. Nicht offiziell natürlich, zumal jetzt erst die Koalitionsverhandlungen beginnen und noch so mancher politischer Dissens gelöst werden muss. Aber wer oder was sollte das Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP noch stoppen?

Die gestrigen Aussagen der Parteispitzen sendeten ein klares Signal: Die inhaltlichen Hürden sind überwindbar, weil es gelungen ist, im persönlichen Umgang eine vernünftige Grundlage zu schaffen. Diese weichen Faktoren sind in den Verhandlungen nicht zu unterschätzen. Die Gespräche waren offenbar offen und respektvoll, noch wichtiger aber ist, dass nichts nach außen drang. Das war der Lackmustest für das künftige Miteinander.

Die Union im krassen Gegensatz zur offensichtlichen Ampel-Harmonie

Zumal dies im krassen Gegensatz zu den Gesprächen mit der Union steht, die, von welcher Seite und mit welchen Motiven auch immer, mit Indiskretionen sabotiert wurden. Es ist mit Blick auf die Regierungsbildung auch müßig, über die Frage zu diskutieren, wie CDU und CSU in der Außenwirkung und im internen Miteinander so tief sinken konnten. Wichtiger ist das Ergebnis, nach dem derzeit wohl niemand der Union zutraut, in ernsthafte Gespräche einzutreten, geschweige denn eine zukunftsorientierte Koalition mitzugestalten.

Insofern bleibt die Ampelkoalition die logische Konsequenz. Diese Ausgangslage erleichtert es FDP-Chef Christian Lindner auch, seiner Parteibasis die neue Nähe zu SPD und Grünen zu vermitteln. Noch einmal kann er nicht vor der Regierungsverantwortung flüchten; da kommt ihm der desaströse Zustand der Union gerade recht – auch wenn er es sich anders gewünscht haben dürfte.

Für Scholz ist die FDP willkommen, um die SPD-Linke einzuhegen

Aber das ist vergossene Milch. Die eher konservativen Wählerinnen und Wähler haben sich ohnehin mit dem Machtwechsel abgefunden und setzen auf die Liberalen als Korrektiv gegenüber einer rot-grünen Achse, die nicht zu weit nach links abdriften soll.

Und auch der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz, bekanntlich eher ein Mann der Mitte, dürfte über die Beteiligung der FDP nicht traurig sein. Unterstützt sie ihn doch dabei, einen allzu starken Linksdrall durch die Grünen und seine Parteispitze um Esken, Walter-Borjans und Kühnert zu bremsen.

Finanz-Themen: Die Quadratur des Kreises wird kaum gelingen

Trotz des grundsätzlichen Vertrauens der drei möglichen Koalitionäre bleiben gleichwohl die großen politischen Herausforderungen. Vor allem in der Klima-, Finanz- und Steuerpolitik dürfte von den Beteiligten noch so manche Kröte zu schlucken sein.

Um nur einige Beispiele zu nennen: Der Mindestlohn soll kommen, bleibt aber höchst umstritten. Hohe Investitionen sollen Modernisierungen in vielen Bereichen ermöglichen, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel. Zugleich sollen die Steuern nicht erhöht werden – bei gleichzeitiger Beibehaltung der Schuldenbremse.

Viel spricht dafür, dass es einiger fiskalischer Tricks bedarf, um diese Quadratur des Kreises aufzulösen. Das Modell eines Staatsfonds etwa, wie er der FDP bei der Rente vorschwebt, könnte auch auf die Klimapolitik übertragen werden, um Klimaschutzinvestitionen zu finanzieren.

Die Prognose, dass SPD, Grüne und FDP die hohen Hürden aus dem Weg räumen werden, ist nicht mutig, sondern realistisch. Die Ampelregierung wird kommen. Und die Union muss diese Zeit nutzen, um bei sich aufzuräumen. Alle Beteiligten haben vier Jahre Zeit, um ihre Aufgaben zu erledigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung