Die Botschaft von Ostern: Wir dürfen uns freuen!

Frohe Ostern? Wie froh können die Feiertage sein, wenn man nicht aus dem Haus darf? Kann man Freude empfinden, wenn man weiß, dass Großeltern ihre Enkel nicht treffen dürfen und alte Menschen alleine und ohne Besuch im Heim wehmütig ihren Gedanken von besseren Zeiten nachhängen? Es ist ein besonderes Osterfest.

Es mag helfen, sich auf den religiösen Ursprung des Festes zu besinnen. Die biblische Geschichte von Karfreitag bis Ostermontag ist auch eine Erzählung von Leiden, von Sterben, von Hoffen, von Aufstehen und von Freude. Vieles davon lässt sich heute leichter nachempfinden als in anderen Jahren.



Das Leiden. Es ist gerade mal 40 Tage her, da haben wir im Rheinland Karneval gefeiert. Viele sind in die Skiferien gefahren nach Ischgl und nach Südtirol. Wuhan schien endlos weit weg. Wir haben uns getäuscht. Seit vier Wochen sind die Schulen zu. Viele arbeiten im Home-Office, andere sind in die Kurzarbeit geschickt worden oder stehen vor der Pleite. Wir dürfen die Freunde und die Familie nicht mehr treffen. Wir haben Angst vor Ansteckung, vor Krankheit, und es gibt Menschen, die haben jetzt Angst vor dem Tod. Es ist eine Leidenszeit.

Die Zahlen belegen es: Dies ist auch eine Zeit des Sterbens

Das Sterben. Wir sehen Bilder von gestapelten Särgen in Italien und Spanien. In New York parken Kühllastwagen-Flotten, die sonst Lebensmittel transportieren. Ihre nächste Fracht werden Leichen sein. Auch bei uns sterben Menschen. Vorwiegend sind es die Alten, die Vorerkrankten. Die meisten von uns werden glimpflich davonkommen. In falscher Sicherheit darf sich niemand wiegen. Die Zahlen belegen es: Dies ist auch eine Zeit des Sterbens.

Das Hoffen. Es sieht so aus, als würde in Deutschland gerade vieles richtig gemacht. Gut, dass wir nicht von Donald Trump regiert werden. Jahrelang wurde die GroKo gescholten. Jetzt, in der größten Krise, bewährt sie sich. Wir haben gute Krankenhäuser, gute Ärzte, gute Wissenschaftler. Die Deutschen zeigen, dass sie zusammenstehen können, ohne sich zu nahe zu rücken. Der Wirtschaft ist es jahrelang sehr gut gegangen. Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz haben die Staatsverschuldung runtergedrückt. Dafür sind sie auch kritisiert worden. Jetzt macht uns das stark und zuversichtlich. Das ist auch eine Zeit des Hoffens.

Das Aufstehen. Deutschland liegt flach. Nächste Woche wollen uns die Politiker erklären, wann und in welchen Schritten wir ein Stück Normalität zurückbekommen und aufstehen können. Vielleicht machen die Kitas und Schulen zuerst wieder auf. Vielleicht werden die Jüngeren eher in ihre Büros zurückkehren als die Älteren, vielleicht machen erst die Läden und dann die Restaurants auf. Manches steht kurz davor kaputtzugehen, manches wird mühsam wieder aufgebaut werden müssen. Der Staat gibt dafür viele Milliarden aus. Es ist unser Geld. Nein, richtiger: Es ist auf Pump. Wir werden es zurückzahlen müssen. Die Wirtschaft steht in den Startlöchern und will wieder loslegen. Diese Energie, dieser Wille zum Geldverdienen ist wichtig. Ohne das wird es nicht gehen. Es kommt die Zeit des Aufstehens.

Wir werden vieles nachholen, was wir verschieben mussten

Die Freude. Irgendwann werden wir es überstanden haben. Dann werden wir die Feste wieder so fröhlich wie früher feiern und vieles nachholen, was wir verschieben mussten: Besuche, Erstkommunionen, Hochzeiten und Geburtstage. Und bis es soweit ist, hilft es, sich über das viele Gute zu freuen, das jetzt in unserer Nachbarschaft geschieht. Ein Bericht in unserer Zeitung hat mich in den vergangenen Tagen besonders bewegt. Ein Mann nimmt für seine an Demenz erkrankte Mutter Videos auf. Ein Pfleger brachte ihn auf die Idee, und das Heim hat extra einen großen Tablet-PC angeschafft. Jetzt singt der Sohn für seine Mutter ihre alten Lieblingslieder: „Horch, was kommt von draußen rein“ und „Die Gedanken sind frei“... Von solchen Geschichten gibt es viele. Und noch mehr werden an diesen Ostertagen wohl dazukommen. Das ist auch eine Zeit der Freude.

Aber nicht alle dürfen das erleben. Manche werden einsamer als sonst sein. Ihnen wünsche ich Trost und Kraft, ein paar gute Gedanken und die Gewissheit, dass Gott an ihrer Seite ist. Und wie allen anderen auch – trotz allem – von Herzen ein frohes Osterfest!