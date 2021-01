Die Kunden in der Krise nicht belasten

Die Corona-Krise macht den Nahverkehr zum Problemfall. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, ihn nach Corona wieder aufs Gleis zu bringen.

Sehen wir es in Sachen Mobilität zunächst von der (einzigen) positiven Seite: Die Corona-Krise hat wenigstens dafür gesorgt, dass die Fernzüge der Bahn wieder etwas pünktlicher unterwegs sind. Sitzt ja auch kaum noch einer drin, so dass die Züge nicht mehr so lange am Bahnhof warten müssen.

Ansonsten bietet der Blick auf die Trassen von Bahn und Bus die pure Tristesse. Die Fahrzeuge sind leer, die Kassen der Verkehrsunternehmen damit ebenso. Eine Entwicklung, die die Städte an Rhein und Ruhr noch geraume Zeit beschäftigen und belasten wird.

Umfragen machen wenig Hoffnung

Der Rettungsschirm wird nicht auf ewig die Einnahmeverluste auffangen können. Und das ausgerechnet in einem Bereich, der ohnehin schon lange ein Zuschussgeschäft ist.

Die Umfragen bei Pendlern, ob sie nach Corona wieder zu Bus und Bahn zurückkehren, machen wenig Hoffnung. Die Krise darf folglich nicht dazu führen, dass die Fahrgäste noch mehr zur Kasse gebeten und Angebote eingeschränkt werden. Das würde die Attraktivität des ÖPNV weiter schmälern.

Kostenbewusstere Planung

Wer klimafreundliche Mobilität will, muss erstens Angebote machen, die einfach nutzbar sind (auf dem Weg dahin ist man ja) und zweitens die Krise nutzen, um öffentlichen Nahverkehr kostenbewusster zu planen.

Schon lange sind Kritikern die vielen parallelen Strukturen bei den Verkehrsbetrieben ein Dorn im Auge. Man könnte gut sparen, wenn es mehr Zusammenarbeit, etwa bei Fahrzeugbeschaffung, gäbe – und wenig Postengeschacher.