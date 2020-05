Die Laga 2020 - das grüne Zeichen der Zuversicht

Am Dienstag konnte die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort endlich ihre Tore öffnen. Das Konzept ist spannend. Der Besuch ist auch eine Zeitreise.

Schade! Man darf in diesen Zeiten ja kein großes Fest feiern. Darum ist die Landesgartenschau am Dienstag in Kamp-Lintfort ganz unspektakulär eröffnet worden. Ohne Festreden, ohne Politprominenz, ohne Pop-Konzert. Dabei hätte die „Laga 2020“ einen Tusch zum Start verdient. Ein ehrgeiziges Stück Strukturwandel, ein spannendes Konzept, ein schöner Park, der Gartenfreunde weit über die Region hinaus anlocken kann und wird – wenn die Beschränkungen demnächst weiter gelockert werden können.

Es geht bei Gartenschauen im Vordergrund um Blumen, Pflanzen und Gartengestaltung. Aber es geht auch um Stadtgestaltung und Strukturwandel. In Kamp-Lintfort ist das in eine spannende Zeitreise eingebettet. Ein grüner Weg verbindet das gewandelte Zechenareal mit dem Kloster Kamp, das mit dem berühmten Terrassengarten an das Schloss Sanssouci von Friedrich dem Großen erinnert.

Eine jahrhundertelange wechselvolle Geschichte

Fast alle Städte an Rhein und Ruhr blicken auf eine jahrhundertelange wechselvolle Geschichte zurück. So auch hier. Früh im 12. Jahrhundert wurde das Zisterzienserkloster auf dem Kamper Berg gegründet. Dessen neue Gärten sind der eine grüne Pol dieser Laga-Welt. Der andere, noch spannendere, ist die ehemalige Zeche Friedrich-Heinrich. Alte NRZ-Journalisten kennen sie gut. Chefredakteur Jens Feddersen bestand darauf, dass jeder von uns einmal in seiner Ausbildung 1000 Meter tief einfuhr. Wir sollten sehen, wie hart die Menschen für das Geld arbeiten, von dem sie dann die Zeitung abonnieren.

Demnächst geht’s mit dem Aufzug auf den Zechenturm hinauf

In den alten Gebäuden, die noch stehen, sind Studenten der Hochschule Rhein-Waal eingezogen. Und wenn die Gartenschaubesucher demnächst mit dem neuen Aufzug auf die Aussichtsplattform des Förderturms fahren dürfen, schauen sie auf begrünte Halden und einen schönen Park.

Und so ist das Aufblühen der Pflanzen auf der alten Zeche in diesen Tagen auch ein Gleichnis für den Wandel von der staubigen Industrie- zur grünen Dienstleistungsregion. Die Laga 2020 ist ein Zeichen der Zuversicht. Und davon kann es nicht genug geben – gerade jetzt in lähmenden Zeiten.

Die Hoffnung ist grün. Besuchen Sie doch mal die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort!