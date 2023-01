Die Mahnung des 30. Januar: Die Demokratie verteidigen

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Das ist 90 Jahre her – aber es ist wichtig, sich an den Weg dorthin und an die Folgen zu erinnern.

Gerade in schwierigen Zeiten muss die Demokratie verteidigt werden. Gerade wenn der Staat wenig Wohltaten zu verteilen hat, gerade wenn viele um ihren Wohlstand fürchten und andere sich darum sorgen müssen, genug zu essen für ihre Kinder auf den Tisch zu bekommen, droht das Vertrauen in die Institutionen Schaden zu nehmen. Dann wittern die Populisten ihre Chance. Es ist ein Grund zur Sorge, wenn in den sozialen Medien Botschaften geteilt werden, die Politikerinnen und Politiker als raffsüchtige Dummköpfe darstellen, die nur darauf bedacht sind, ihre eigenen Pfründe zu sichern.

Das Erinnern an den Weg zur Machtergreifung Adolf Hitlers muss uns auch heute noch eine Mahnung sein. Die Deutschen wissen – oder sie sollten es noch wissen – dass es gute Gründe dafür gibt, die Gewalt im Staat zu teilen, die Meinungsfreiheit zu stärken, die Pressefreiheit zu verteidigen, die Institutionen, ihre Vertreterinnen und Vertreter zu achten, die Gesetze zu befolgen – und die Gegner der Verfassung argwöhnisch im Blick zu halten und – wenn nötig – entschieden zu bekämpfen.

Gründe, wachsam zu sein, sind längst nicht zu übersehen

Auch darum blicken die, die aus der Geschichte zu lernen bereit sind, sorgenvoll auf manch falsche Entwicklung in Polen, in Ungarn, auch in der Türkei. Und die Verächtlichmachung politischer Eliten brachte in den USA einst Donald Trump an die Macht und endete mit dem Sturm des Mobs aufs Kapitol.

„Lumpengesindel.“ „Untermenschen.“ „Pack.“ So beschimpften sich die Abgeordneten im Reichstag, bevor Hitler an die Macht kam. Der Parlamentarismus wurde als „hoffnungslos toter Frosch“ geschmäht. Wohin das am Ende führte, das wissen wir heute.

„Bonn ist nicht Weimar“, haben wir uns in Zeiten der alten Bundesrepublik beruhigt, wenn sich die Stimmung zuspitzte und die extremen Ränder Zulauf bekamen. Auch Berlin ist nicht Weimar. Aber Gründe, wachsam zu sein, sind längst nicht zu übersehen. In Sicherheit wiegen dürfen wir uns nicht. Dazu ermahnt uns das Datum 30. Januar.

