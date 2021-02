Die Nacht schrumpft. Der Vorfrühling naht

Die Vögel sind schon laut. Dass es noch kalt ist, stört sie nicht. Sie werden vom Licht gesteuert. Auch Menschen werden jwieder munter

Neulich meinte ich, zwischen zwei Schauern die Schneeglöckchen wachsen zu hören. In der Stadt blühen schon die Narzissen. Wenn die Sonne mal rauskommt, hat sie bereits enormeKraft. Und während ich diese Zeilen schreibe, um 17 Uhr, ist es noch hell. Das sind alles Indizien dafür, dass wir es für dieses Mal geschafft haben. Das Licht kommt zurück.

Der Winter ist nicht meine Jahreszeit. Doch wenn ich draußen missmutig zur Mülltonne stapfe, höre ich derzeit erstaunliche, unerwartete Geräusche. Die Meisen singen in den Sträuchern, als würden sie extra dafür bezahlt, und sie machen einen unglaublichen Krach dabei.

Das ist Musik in meinen Ohren! Praktisch auf der Stelle werde ich munter. Wir haben es überstanden, jauchze ich. Die Vögel sind die ersten Vorfrühlingsboten, noch vor meinen hypothetischen Schneeglöckchen. Den Vögeln geht es wir mir. Sie werden vom Licht geweckt. Kälte ist ihnen egal. Was sie zum Singen bringt, ist die Wiederkehr der Helligkeit. Und natürlich hat das laute Palaver mitten in Schnee und Eis die Funktion, die Weibchen auf die Männchen aufmerksam zu machen. Die Erde dreht sich ja immer weiter.

Bei der Recherche lerne ich spannende Sachverhalte. Stadtvögel beispielsweise singen morgens früher los, weil es in der Stadt heller ist als auf dem Land. Sie singen lauter, weil sie den Verkehrslärm übertönen müssen, um sich gegenseitig zu hören. Und sie singen interessanterweise auch auf höheren Frequenzen als ihre Vettern und Cousinen im Dorf. Das hängt ebenfalls mit dem Verkehr zusammen, der eher niederfrequent brummt. Hohe Schwingungen kommen besser durch.

Seit ich weiß, dass die Vögel wieder tirilieren, funktioniert alles besser, das Schreiben, das Aufstehen, das Kreativsein. Natürlich haben wir noch eine lange Strecke vor uns, denn der Februar gilt als kältester und schneereichster Monat des Jahres. Aber die Nacht schrumpft. Die Tageslänge beträgt heute bereits über 9 Stunden.

Es ist erstaunlich, wie abhängig alle Geschöpfe von der Helligkeit sind. Was für ein Gefühl mag das für die Menschen in den Zeiten vor der Elektrizität gewesen sein, als Kerzen im Winter teuer und selten waren und man Zuhause oft das Herdfeuer als einzige Lichtquelle hatte? Persönlich geht es mir wie den Vögeln. Sobald nur ein winziger Hauch von Frühling in der Luft spürbar wird, möchte ich singen. Tatsächlich meine ich, sogar die ersten Trupps von Schneegänsen auf dem Rückflug nach Norden gehört zu haben. Da wird einem das Herz gleich ganz leicht.