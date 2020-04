Die Öffnung der Schulen muss weitergehen

Elternverbände mahnen mehr Zurückhaltung bei der Schulöffnung an und fordern ein Verzicht auf Abiturprüfungen. Die Politik in NRW sieht’s anders.

Beim Thema Schule fühlen sich ja alle als Experten; schließlich sind sie ja mal Pennäler gewesen. Am Stammtisch, der sich ja heutzutage im Internet trifft, wird gerne über vermeintlich faule Lehrer und schlafmützige Schulverwaltungen geschimpft. Sind die Schulen bei uns schlecht auf die Rückkehr der Kinder und Jugendlichen vorbereitet? Ministerpräsident Armin Laschet hat bei einem Talkshow-Auftritt die Zweifel mancher eher geschürt als zerstreut.

Gestern haben sich Elternverbände zu Wort gemeldet. Sie warnen vor übereilter Rückkehr, wollen auch die Abiturprüfungen streichen. Das fordern auch immer mehr angehende Abiturienten. Abi ohne Prüfung – wer würde nicht die Chance dazu ergreifen, wenn sich die Chance dazu böte. Allerdings haben andere Bundesländer schon vorgemacht, dass man Prüfungen auch in Zeiten der Pandemie durchziehen kann.

Die Verbände sprechen nicht für alle Eltern

Es ist immer hilfreich, wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Einschätzungen im politischen Prozess einspeisen können. Allerdings darf man nicht die Erwartung wecken, dass sich dann alle einig sind. Auch die Elternverbände sprechen nicht für alle Eltern. Auch da wird es ganz unterschiedliche Meinungen darüber geben, wie schnell die eigenen Kinder nun wieder in den Unterricht zurückkehren sollen. Längst nicht alle können zu Hause gut gefördert werden. Und gerade die benachteiligten Kinder haben in den Elternvertretungen keine laute Stimme, weil deren Eltern sich oft nicht an der schulischen und politischen Gremienarbeit beteiligen.

Es mag schon sein, dass die Mühlen des Schulministeriums zu langsam mahlen. Noch immer wissen die Grundschulen in NRW nicht, ob und wie sie die Schüler der vierten Klassen demnächst unterrichten sollen. Eltern warten auf Hinweise. Lehrer auch. Die Kinder wollen wieder in die Schule.

Wie das dann umgesetzt wird, wie gut das dann klappt, hängt wie immer von der Effektivität der kommunalen Schulverwaltung und vom Engagement der Lehrer ab. Das mag ganz unterschiedlich sein. Auch das wissen wir von unserer eigenen Schulzeit.