Die sozialen Missstände sind eine Schande

Die Autoren des Armutsberichtes warnen davor, dass Corona dafür sorgen könnte, dass die Verlierer noch weiter abgehängt werden.

Der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Landesregierung mag nur ein Blick in die jüngere Vergangenheit und durch die Corona-Krise überholt sein. Er zeigt aber die sozialen Missstände an Rhein und Ruhr auf, die sich durch das Virus noch weiter verschärfen werden. Er kann und muss also umso mehr als Aufforderung zu einem energischen Handeln auf vielen Politikfeldern verstanden werden.

Angefangen von den Kindern und Jugendlichen, von denen viel zu viele in Armut aufwachsen bis hin zu den pflegebedürftigen Alten, für die es schon jetzt zu wenige und zu schlecht bezahlte Pflegekräfte gibt.

Es sind mehr Menschen in Beschäftigung gekommen

Es hat sich, das geht aus den Zahlen des Berichtes hervor, in den vergangenen Jahren in NRW einiges zum Besseren verändert. Mehr Menschen sind in Beschäftigung gekommen, die Löhne sind gestiegen, es gibt mehr Kita-Plätze. Dass es in einer Dekade sprudelnder Steuereinnahmen jedoch nicht gelungen ist, die Lebenssituation von Einkommensschwachen und Hilfsbedürftigen deutlicher zu verbessern, gibt zu Denken. Dass in einem konjunkturellen Aufschwung die ohnehin Privilegierten üppige Einkommenszuwächse erzielen konnten, die prekär Beschäftigen jedoch kaum, ist eine Schande.

Wohnungen sind immer noch Spekulationsobjekte, was sie für Alleinerziehende, Alleinstehende oder junge Familien immer unerschwinglicher macht. Der öffentliche, preisgebundene Wohnungsbau lahmt. Es hätte, das ist eine Essenz des Berichtes, in den vergangenen Jahren mehr geschehen können, ja müssen. Zumal die Folgen der Corona-Krise mit voller Wucht erst mittel- und langfristig einschlagen werden. Mit der kaum abzuwendenden Pleitewelle etwa in der Gastronomie werden viele derjenigen beschäftigungslos werden, die ohnehin nur prekär beschäftigt sind.

Die Kinder aus armen Familien werden zu Bildungsverlierern

Jene armen Kinder, die jetzt in beengten Verhältnissen leben und von ihren Eltern mangels Sprachkenntnissen oder weil sie arbeiten müssen, nicht unterstützt werden können, und die keinen nennenswerten Zugang zu digitalen Lernhilfen haben, werden zu Bildungsverlierern. Die Krise wird den Berg von sozialen Herausforderungen erhöhen. Es ist zu hoffen, dass die Politik ihn entschlossener als bislang abtragen wird.