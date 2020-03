Die Stützen unserer Gesellschaft

Ab morgen schließen Kitas und Schulen. Die Regelungen zur Notbetreuung machen deutlich, welche Jobs in unserer Gesellschaft wirklich zählen.

In den zurückliegenden Jahren hatte man oft das Gefühl, dass allein Berufe mit akademischer Ausbildung als besonders wertvoll und wichtig für die Gesellschaft angesehen wurden. Nun zeigt die Corona-Krise, dass Krankenschwestern, Pfleger, Arzthelfer, Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Bahn- und Busfahrer oder Fernmeldetechniker die wahren Stützen unseres Gemeinwesens sind.

Allesamt haben sie eine grundsolide und praktische Ausbildung. Und jeder spürt, wie wertvoll genau das für das Funktionieren unserer komplexen Gesellschaft ist. Bemerkenswert ist, dass die meisten der laut NRW-Landesregierung „unverzichtbaren“ Berufe lange um Anerkennung und erst recht um anständige Bezahlung kämpfen mussten.

Die „normalen Arbeiter und Angestellten“ haben überragende Bedeutung

In manchen Berufen ist das leider immer noch so. Kein Missverständnis: Ärzte, Ingenieure, Forscher oder Lehrer sind enorm wichtig, auch und gerade in der jetzigen Zeit. Aber diese Berufe genossen schon immer höchste Anerkennung, eine vernünftige Bezahlung meist ebenso.

Angesichts der schwierigen Kinderbetreuung wird den Verantwortlichen jetzt vor Augen geführt, dass die „normalen Arbeiter und Angestellten“ im Räderwerk unseres Staates eine überragende Bedeutung haben.

Diese Erkenntnis war überfällig, leider bedurfte es dazu einer Krise.