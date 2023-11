Die Gegenoffensive kommt nicht voran, und die Weltöffentlichkeit schaut auf den Krieg in Gaza. Aber der Westen darf die Ukraine nicht vergessen!

Die Eskalation des Nahost-Konflikts hat den Krieg in der Ukraine aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. Viele ukrainische Gesprächspartner fürchten in diesen Tagen, die Unterstützung der westlichen Partner könne nachlassen.

Tatsächlich droht durch die beiden Großkonflikte eine Überforderung des Westens. In den USA streiten Republikaner und Demokraten über die weiteren Hilfen für die Ukraine. In Teilen der republikanischen Partei, die das Repräsentantenhaus dominiert, gibt es schon seit geraumer Zeit Bedenken gegen die anhaltende Unterstützung für das von Russland überfallene Land; jetzt wächst der Widerstand.

Die Lobby für Israel ist deutlich wirkmächtiger als die für die Ukraine. Die ukrainische Gegenoffensive, von der sich viele internationale Partner nach den umfangreichen Waffenlieferungen der vergangenen Monate größere Geländegewinne erhofft hatten, ist gescheitert. Keines der operativen Ziele konnte erreicht werden, die ukrainischen Streitkräfte konnten lediglich Erfolge auf taktischer Ebene verbuchen. Die russischen Verteidigungsstellungen an den Frontabschnitten bei Saporischschja und Donezk sind zu gut ausgebaut.

Deutschland hat sich bei den Waffenlieferungen zu viel Zeit gelassen

Es hat sich gerächt, dass sich der Westen bei der nötigen Waffenhilfe für die Ukraine viel zu viel Zeit gelassen hat. Jetzt erhöhen die russischen Streitkräfte besonders im Donbass den Druck. Die Schlacht um die Kleinstadt Awdijiwka nahe Donezk entwickelt sich zu einem ähnlich blutigen Drama wie in Bachmut. Moskau schickt erneut ohne Rücksicht auf Verluste Zehntausende Soldaten und gewaltige Mengen an Material in den Fleischwolf.

Keine Seite ist aber derzeit zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand bereit, weil die Vorstellungen über die Konditionen dafür zu weit auseinander liegen. Den Menschen in der Ukraine steht erneut ein harter Winter bevor. Es ist zu befürchten, dass Moskau erneut die kritische Infrastruktur des Landes angreifen wird, um die Ukrainer zu zermürben. Umso wichtiger ist es, dass die Unterstützung für Kiew nicht nachlässt. Die Ukraine jetzt im Stich zu lassen, hieße, Putin für seinen verbrecherischen Angriffskrieg zu belohnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung