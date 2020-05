Die Vielfalt als Chance in der Krise begreifen

Wenn die Zeiten komplizierter werden, steigt die Sehnsucht nach einfachen, eindeutigen Antworten auf komplexe Fragen. Und Politiker, die auf den Tisch hauen, laut „Basta!“ rufen und harte Beschränkungen verkünden, bekommen viel Applaus. So kommt es, dass nun ein hemdsärmeliger Bayer, dem viele vor einem halben Jahr noch nicht einmal einen Gebrauchtwagen abgekauft hätten, plötzlich als „kanzlertauglich“ gehandelt wird.

Nun scheint es aber klar zu sein, dass es in Fragen von Corona keine eindeutigen Antworten gibt. Darum gibt es auch unterschiedliche Lösungswege, die nun vorgeschlagen werden. Auch die Wissenschaftler sind sich nicht einig – wie sollte es angesichts dieser komplizierten Materie auch anders sein? Weitgehend einig sind sich die Forscher aber in dem Zugeständnis, dass sie lediglich die Berater sind – und nicht die Entscheider. Die Regierungen sagen, wo es langgeht. Sie sind dazu gewählt. Sie müssen sich dafür vor den Wählern rechtfertigen und verantworten. Das ist Demokratie.

Für Anne Will und Markus Lanz ist das vielleicht zu kompliziert

In den Talkshows und in manchen Kommentaren wird nun beklagt, dass unterschiedliche Regierungen in unterschiedlichen Bundesländern zu unterschiedlicher Politik greifen. Mag sein, dass es für Anne Will und Markus Lanz zu kompliziert ist, in einer bundesweit ausgestrahlten Sendung auf regionale Besonderheiten Rücksicht zu nehmen. Aber „talkshowtauglich“ kann kein vernünftiges Argument für Politik sein.

Der Föderalismus bewährt sich gerade in der Krise. Auch wenn sich der Grad der Lockerungen geringfügig unterscheidet, auch wenn mal der eine und mal der andere Ministerpräsident als erster nach vorne geht, kann man doch festhalten, dass alle sehr vorsichtig handeln. Mag sein, dass die Kanzlerin im fernen Berlin lieber alleine alles bestimmen möchte. Aber da ist unser Grundgesetz vor.

Unterschiedliche Rezepte werden ausprobiert

Und so ist der Föderalismus auch eine große Chance. Das Virus grassiert nicht in allen Landesteilen gleich wüst. Also können vor Ort unterschiedliche Rezepte ausprobiert werden. Es ist doch kein leichtsinniges Spiel mit Menschenleben, wenn Angehörigen in einer Region mit niedriger Infektionsrate erlaubt wird, kurz und mit Abstand und mit Mundschutz ihre Eltern im Pflegeheim zu besuchen! Und auch NRW lockert nun eine Reihe von Beschränkungen.

Von unterschiedlichen Erfahrungen werden alle profitieren.