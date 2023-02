Die vier Lehren aus der Berlin-Wahl

Die Wahlüberraschung von Berlin zeigt, wie sehr sich Demoskopen inzwischen täuschen können. Das Votum birgt vier wichtige Lehren ...

Die angeblich allwissenden Demoskopen erkennen schon seit Jahren nicht mehr, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Das fing bei der Trump-Wahl 2016 an und hörte bei der NRW-Wahl im vergangenen Mai nicht auf. Das ist eine Lehre aus der Berlin-Wahl.

Lehre Nummer 2 ist, dass wirklich jede Stimme zählt. Der nur minimale Vorsprung der Sozialdemokraten zeigt, dass es auf jede und jeden ankommt. Zumal nur rund 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Demokratie funktioniert am besten, wenn möglichst viele mitwirken.

Dritte Lehre: Die Grünen bleiben trotz der Lützerath-Proteste, Kohlestrom und Waffenlieferungen stark. Ganz offensichtlich sprechen die Grünen viel mehr bürgerliche Menschen an, als viele Kommentatoren und Meinungsforscher denken. Bemerkenswert auch, dass die Linken gegen den Bundestrend recht beständig blieben.

Lehre Nummer 4 ist, dass nach dem Wahlkampf alles anders ist. Wie ausgewechselt gehen CDU, SPD und Grüne nun ganz freundlich miteinander um. Klar, denn alle wollen sie regieren: Schwarz-Grün scheint – wie in NRW – auch in der Bundeshauptstadt möglich. Zwar gilt dies auch für Schwarz-Rot, doch für eine „GroKo“ müsste die SPD-Spitze über viele Schatten springen.

Zugleich hat Rot-Grün-Rot weiter eine Mehrheit. Doch die Art und Weise, wie Franziska Giffey sich gerade an die Macht klammert, wirkt nicht souverän. RGR kann nicht vermitteln, dass diese Konstellation für einen Berliner Neuanfang steht. Nur die reinen Zahlen sind auf ihrer Seite. Mehr jedoch nicht. Es bliebe ein Geschmäckle.

Ob all diese Lehren die Weltstadt Berlin letztlich verändern werden, ist eine ganz andere Frage.

