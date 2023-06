Digitale Kompetenz: Den Überforderten helfen

Vielen Menschen fehlt digitale Kompetenz. Das zeigt die Schufa-Studie zu Bankgeschäften. Wir müssen diesen Abgehängten helfen.

Viele Menschen haben Probleme, einen Computer zu bedienen und geraten dadurch inzwischen in eine Lage, die sie von der Bewältigung wesentlicher Alltagsaufgaben ausschließt. Das gilt nicht zuletzt auch für Bankgeschäfte, die zunehmend digital abgewickelt werden müssen.

Die Ergebnisse der Studie sind insofern bemerkenswert, dass keineswegs vor allem ältere Menschen vor moderner Technik kapitulieren, sondern auch viele Jüngere. Unabhängig vom Alter ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diesen Kreis der Überforderten zu verkleinern: durch niederschwellige Fortbildungsangebote von Banken oder Bildungsinstitutionen an alle Abgehängten, aber auch vielleicht durch normale nachbarschaftliche Unterstützung von Mensch zu Mensch.

Keine Zeit verlieren

Zeit sollten wir dabei nicht verlieren: Die Welle der Technisierung lässt sich ohnehin nicht aufhalten, sie erleichtert ja auch vieles im Alltag. Doch was uns in Sachen künstlicher Intelligenz an gesellschaftlichen Veränderungen ins Haus steht, dessen Ausmaß ist nicht einmal im Ansatz zu erkennen.

