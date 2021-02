Digitale Zeit, aber im Gesundheitswesen braucht es Menschen

Digitale Angebote wie Telemedizin gewinnen an Bedeutung, aber ersetzen nicht das Fachpersonal.

Gesundheit ist innerhalb eines Jahres zu einem der wichtigsten Themen überhaupt geworden. Im Kontext der Corona-Pandemie denkt man dabei sofort an Hygieneregeln, Masken, PCR-Tests und Impfungen verbunden mit enormer Sorge um Familie, Freunde, Bekannte und Kollegen.

Im November hat die AOK Nordwest, größte gesetzliche Krankenkasse in Westfalen-Lippe, beim Meinungsforschungsinstitut Forsa eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Drei Viertel der befragten Erwachsenen fühlten sich während der Pandemiezeiten medizinisch grundsätzlich gut versorgt. Sowohl ambulant wie auch in den Kliniken. Dies spiegelt auch eine Menge Vertrauen und Lob für die Beschäftigten in Gesundheitsberufen wider. Wir sind also gar nicht so schlecht dran, von chaotischen Zuständen offenbar viel weiter entfernt als mitunter suggeriert wird.

Und doch ist nicht alles gut. Absehbar muss sich im Gesundheitssystem einiges ändern, das Geld wird knapper. Ob Gesundheitsversorgung Daseinsvorsorge zu sein hat, ist weiter umstritten.

Klar ist bereits, dass es zu wenig qualifiziertes Personal gibt. Die AOK will auf digitale Lösungen wie Telemedizin setzen. Die Akzeptanz ist hier zuletzt deutlich gewachsen – aber Technik kann den Menschen nur ergänzen, nie ersetzen.