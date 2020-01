Diplomatisch geschickt Fahrverbote vermieden

Diesel-Fahrverbote drohten. Sogar auf einem Stück der Revier-Autobahn A40. Ein relativ kleiner Verein, die Deutsche Umwelthilfe, setzte und setzt mit seinen Klagen die NRW-Landesregierung mächtig unter Druck. Inzwischen sehen wir, dass es möglich ist, den Streit um die Luftreinhaltung zu schlichten und Fahrverbote zu vermeiden.

Das liegt wesentlich am geschickten Auftreten von NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Nachdem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Umwelthilfe wiederholt harsch als „Abmahnverein“ beschimpfte, ging seine Ministerin – erfahren in Umweltfragen – auf die Gescholtenen zu und redete mit ihnen. Wohl wissend, dass die Umwelthilfe, was immer man von dem Verein halten mag, nur gegen Zustände klagt, die nicht hinnehmbar sind.

Jahrelang wurde zu wenig unternommen, um die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid an stark befahrenen Straßen einzuhalten. All die neuen Umweltspuren, Tempo 30-Strecken, verbilligten Nahverkehrstickets und größeren städtischen E-Auto-Flotten kommen jetzt nur, weil der Verein das Land und die Städte an die Vorschriften erinnert hat. Und Ursula Heinen-Esser hat bewiesen, dass Diplomatie besser ist als Drohungen.