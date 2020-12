E-Ticket ist nur ein Anfang

Mit einem neuen Tarifangebot auf Smartphone-Basis stößt der NRW-Nahverkehr nicht nur die Tür zur digitalen Welt deutlich auf. Das landesweite E-Ticket stellt auch die Weichen für eine neue Einheitlichkeit im Nahverkehr an Rhein und Ruhr. Endlich - wird derjenige sagen, der sich schon immer gewundert hat, dass man mit dem Smartphone zwar Flugreisen in alle Welt buchen kann, nicht jedoch eine schlichte Bahnfahrt von Essen nach Köln.

Wer die kleinteilige, überwiegend historisch gewachsene und am Prinzip kommunaler Selbstverwaltung orientierte Organisation des ÖPNV an Rhein und Ruhr kennt, wird in dem gestern vorgestellten Projekt auch einen Achtungserfolg für Hendrik Wüst erkennen können. Der in der Corona-Krise bisher wenig auffällige NRW-Verkehrsminister - immerhin als möglicher Nachfolger von Armin Laschet im Amt des Ministerpräsidenten im Falle von dessen Wechsel in die Bundespolitik gehandelt – hatte die Rodung des Tarifdschungels in der ÖPNV-Landschaft früh zu seinem Thema gemacht.

Ziel des E-Tarifs soll übrigens ausdrücklich sein, die teilweise mitten durch die Wirtschaftsräume wie dem Ruhrgebiet verlaufenden Grenzen der Verkehrsverbünde für Fahrgäste unsichtbar zu machen. Man darf gespannt sein, was diese Entgrenzung auf Dauer für die Zukunft der Verbünde selbst bedeutet.