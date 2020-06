Ein Abstrich allein hilft leider nicht gegen die Pandemie

Es wäre so schön: Wir testen einfach alle, auf die es ankommt, und ratzfatz ist die böse Pandemie besiegt. So leicht ist es aber leider nicht.

Mal ganz davon abgesehen, dass unter „systemrelevant“ nicht alle dasselbe verstehen und dass jemand (wir?) all diese Tests auch bezahlen müsste: Ein Test allein bringt gar nichts – selbst dann nicht, wenn er fachmännisch ausgeführt wird, was nicht immer der Fall ist. Ein Test allein ist auch wenig aussagekräftig. Bei akut Erkrankten, die hustend in die Arztpraxis kommen, funktioniert er gut, so viel weiß man. Bei Infizierten ohne Symptomatik tut er es wahrscheinlich häufig nicht.

Die „Trefferquote“ der Corona-Tests sinkt von Woche zu Woche

Viel wichtiger aber: Die Krankenschwester, die heute negativ getestet wird, kann sich ja nach Feierabend beim Einkauf im Supermarkt anstecken. Oder wenn sie ihr Kind in die Kita bringt. Oder beim Mann, der nun wieder täglich ins Büro geht. Folglich müsste sie tagtäglich neu getestet und zusätzlich komplett isoliert werden für die Dauer von, ja, für wie lange eigentlich? Bis alles vorbei ist?

Tatsächlich ist es irgendwie „schade“, all die vielen Test-Kapazitäten der 220 Labore, die dem RKI Woche für Woche melden, was ihnen möglich ist, ungenutzt zu lassen. Allerdings, auch das ist den Veröffentlichungen des RKI zu entnehmen, sinkt die „Trefferquote“ der Tests kontinuierlich. In Kalenderwoche 14 lag die sogenannte „Positivrate“, die Zahl der positiven Tests bezogen auf alle durchgeführten, bei 9,0 Prozent – und Ende Mai bei 1,5. Was im Übrigen eine gute Nachricht ist.

Gegen das Virus hilft der Test allein nicht

Es nützt also nichts: Gegen Corona hilft nur Durchhalten und eiserne Disziplin, so schwer es in kommenden Monaten auch fällt: Abstand halten und Maske tragen.