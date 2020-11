Ein Gedenktag als Auftrag: Stoppt die neuen Nazis

Gestern wurde an die Pogromnacht der Nazis vor 82 Jahren gedacht. Warum es wichtig ist, die Erinnerung wach zu halten.

Uns hat der Lehrer im Geschichtsunterricht noch von der „Reichskristallnacht“ erzählt. Lange hat man in der Bundesrepublik diesen Nazibegriff verwendet – auch wenn man nun voller Scham und Abscheu von den Ereignissen in der Nacht zum 10. November 1938 sprach. Zu Recht hat man das schönfärbende, die Brutalität verkleisternde Wort dann durch „Pogromnacht“ ersetzt. Das russische Wort bedeutet „Verwüstung“ und „Krawall“; es steht für gewaltsame Ausschreitungen gegen Minderheiten. Bei den Novemberpogromen steckten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand und misshandelten, verschleppten und ermordeten jüdische Bürger. Das war der Anfang von millionenfachem Massenmord.

Gestern wurden deshalb wieder Kränze hingelegt, und die Bilder davon schaffen es kaum noch ins Bewusstsein der Menschen. Das ist ein Fehler, und das ist gefährlich. Es geht nicht um das unambitionierte Abspulen eines Erinnerungsrituals, sondern es geht um die Frage, wie die Deutschen sicherstellen können, dass jüdisches Leben in Deutschland in Sicherheit und selbstverständlich möglich ist. Das ist es nicht mehr. Verschwörungstheorien rund um Corona versuchen, Juden zu stigmatisieren. Und es gab Angriffe auf Synagogen. Das Gedenken ist heute mehr denn je ein Auftrag an die Aufrechten: Stoppt die neuen Nazis!