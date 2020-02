Einmal kein Schlusslicht sein

Noch eine Studie und wieder ist das Ruhrgebiet – nein, einmal kein Schlusslicht. Im Gegenteil: Ausweislich des jetzt in Bochum vorgestellten deutschen Metropolen-Vergleichs schneidet das Revier überdurchschnittlich gut ab, sticht in wichtigen Bereichen wie Wohnkosten, Hochschuldichte und Lebensqualität Regionen wie Hamburg und Frankfurt locker aus.

Die Autoren gehen sogar soweit, das Revier von heute mit dem Potenzial Berlins zur Jahrtausendwende gleichzusetzen. Das Ruhrgebiet sexy wie Berlin? Mehr Kompliment geht nicht. Nüchtern betrachtet ist im Revier dennoch nicht alles Gold, was die Studie glänzen lassen will. Die vergleichsweise niedrigen Wohnkosten im Revier: Man kann sie als Standortvorteil ausgeben - oder eben als Indiz für geringe Zugkraft. Das Kultur- und Freizeitangebot an der Ruhr: Es ist fraglos allererste Sahne - aber eben kein Selbstläufer, wie zuletzt der Rückzug großer Musical-Anbieter belegt. Altschulden, hohe Langzeitarbeitslosigkeit, der desolater Nahverkehr – zu all dem findet sich in dem Papier kaum etwas.

Zu viel Wasser in den Wein? Nein, an Ehrlichkeit ist noch keine Region gescheitert. Aus den Daten lässt sich ja ohne weiteres eine Aufbruchstimmung ablesen. Und das ist es, was das Revier braucht.