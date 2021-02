Fall Nawalny: Empörendes Urteil gegen Putins Angstgegner

Mit Nawalny nimmt Putin einen Mann aus dem Spiel, der ihm gefährlich werden könnte. Die Frage ist, ob die Wut der Straße weiter anschwillt.

Kremlkritiker Alexej Nawalny muss für mehr als zwei Jahre in ein russisches Straflager. Es ein politisches Urteil, das zu Recht Empörung in der westlichen Hemisphäre auslöst. Mit Nawalny nimmt Putin einen Mann aus dem politischen Spiel, der ihm gefährlich werden könnte. Nicht, weil der 44-Jährige Positionen vertritt, die das System grundlegend verändern könnten.

Nawalny hat keine konkreten politischen Pläne, jedenfalls sind sie nicht bekannt. Er ist ein Populist durch und durch, einer, der sich nie glaubhaft von nationalistischen und rassistischen Ausfällen in den Nullerjahren distanziert hat. Aber er reißt mit seinem breitbeinigen und kühnen Kampf gegen die Korruption die Verkrustungen des Systems auf. Besonders bei den jungen Menschen, die nichts anderes als die Herrschaft Putins kennen, hat er viele Anhänger. Viele von ihnen scheinen schlicht und ergreifend nach Veränderungen zu lechzen, Nawalny ist für sie eine Symbolfigur.

Bis zu den Parlamentswahlen im Herbst dauert es noch Monate

Was für ein Potenzial der Oppositionsführer hat, zeigte sich bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau, wo er 2013 satte 27 Prozent holte. Aktuell erhält er in Umfragen eine Zustimmung von 20 Prozent. Dass er nach dem Giftanschlag auf sein Leben und trotz der drohenden Gefängnisstrafe nach Russland zurückgekehrt ist, zeigt eine Standhaftigkeit, die auch auf jene Russen Eindruck machen dürfte, die noch nicht zu seinen Anhängern gehören.

Die Frage ist, ob die Straße einen langen Atem hat. Bis zu den Parlamentswahlen im Herbst dauert es noch Monate. Wenn das aufrührerische und wütende Momentum anhält, könnten diese Wahlen – so unbedeutend sie in der russischen Machtarithmetik auch sind – für Putin schmachvoll werden. Aber im Westen sollte nicht vergessen werden: Die Großstädte, in denen nun demonstriert wird, sind nicht ganz Russland. 50 Prozent der Russen, und insbesondere jene auf dem Land, bewerten Nawalny negativ. Die Verurteilung des Oppositionsführers ist eine Wette auf die Zukunft, getragen von der Hoffnung des Kremls, dass die Proteste auf der Straße an Schwung verlieren.