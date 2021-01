Schule in NRW Endlich hält Vernunft Einzug in die Schulpolitik

Düsseldorf NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer scheint mit guten Vorsätzen in dieses Jahr zu starten. Hoffentlich hält sie das durch.

Viele Menschen sind mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet. Einige dürften sie jetzt, Ende Januar, schon wieder über den Haufen geworfen haben. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) scheint ihre guten Vorsätze aber in den Februar zu retten.

Sollte sie auch, denn im vergangenen Jahr fiel sie durch Verbissenheit und Kompromisslosigkeit auf. Sie verteidigte rücksichtslos den Präsenzunterricht trotz stark steigender Infektionszahlen gegen alle Warnungen; sie erstickte die Kreativität von Schulen und Städten, die mit Wechselunterricht experimentieren wollten; und ihr gelang es nicht, mit Lehrer-, Eltern-, und Schülerverbänden in einen Dialog einzusteigen.

Konsens statt Kompromisslosigkeit

Hat die Schulministerin dazu gelernt? Plötzlich betont sie bei jeder Gelegenheit, wie wichtig ihr die Meinung der Verbände sei. „Wechselmodelle“, also eine Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht, ordnet sie nicht mehr gleich unter „Teufelszeug“ ein. Und der neue Distanzunterricht in den Schulräumen für Schüler aller Jahrgänge ist ein gutes Angebot. Es hilft denen, die zu Hause nicht so lernen können, wie sie sollten. In vielen Familien ist das so, die Gründe sind vielfältig.

Hoffentlich ist diese auf Vernunft und Konsens gebaute Haltung nicht gleich nach dem 14. Februar wieder Makulatur. Hoffentlich gelingt es in NRW, ideologiefrei genau den Unterricht anzubieten, der der Pandemielage angemessen ist. Die Kinder, Familien und Lehrer hätten es verdient.