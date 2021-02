Schulöffnung: Endlich wieder spielen, tuscheln, ärgern

Die öffnung der Schulen in NRW war dringend geboten. Es geht um Bildung - aber auch um die Chance für Kinder zu spielen, zu tuscheln, zu ärgern.

Wäre Schule nicht prinzipiell und per se wichtig, müssten wir einmal ernsthaft über unser Bildungssystem reden. Wie wichtig Schule über die reine Wissensvermittlung hinaus ist, haben Eltern während des Lockdowns erfahren.

Denn selbst wenn Schulen den Distanzunterricht mit Videokonferenzen und Lernpaketen perfekt organisiert haben, können die sozialen Komponenten, die Schule eben auch ausmachen und für Kinder besonders wichtig sind, nicht ausgeglichen werden. In einer Videokonferenz wird jeder Satz zum Statement, jedes Kratzen am Kopf zur Handlung, bei der man sich beobachtet fühlt. Im Distanzunterricht wird nicht gespielt, getuschelt, gerannt oder geärgert.

Eben diese Art von Austausch mit Gleichaltrigen ist es aber, worauf Kinder nicht verzichten können, wenn sie lernen sollen, sich in der Gesellschaft außerhalb der Familie zurechtzufinden. Hinzu kommt, dass es mit der Chancengleichheit eben noch schwieriger wird, wenn Eltern die lernenden Kinder nicht entsprechend unterstützen können oder wollen, wenn technische Endgeräte fehlen, der Internetanschluss Videokonferenzen kaum möglich macht oder schlicht das eigene Zimmer fehlt, um in Ruhe dem Distanzunterricht folgen zu können.

Die Schulen müssen Freiraum haben

Also: Es ist – trotz Risiken – gut und besonders wichtig, dass die Grundschulen jetzt in den Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht starten. Dass NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer den Schulen nun den Freiraum lässt, selbst zu entscheiden, in welchen Rhythmen Lernen im Klassenraum und daheim wechseln, ist richtig und nicht das Abschieben von Verantwortung.

Denn jede Schulleitung weiß am besten, wie sie die neue Unterrichtsform so organisiert, dass das Infektionsrisiko für Schüler und Lehrer möglichst gering bleibt. Dass Lehrer, Betreuungskinder und -mitarbeiter nicht tage- oder wochenweise zwischen Präsenz und Distanz wechseln können, ist eine Herausforderung, die zu meistern ist. Ein vorgezogenes Impfen für Lehrer und Betreuer könnte dabei helfen.