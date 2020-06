Erhört endlich den Hilferuf der Städte

Italien und Spanien – von der Coronakrise extrem heimgesucht – erleben in diesen Tagen, wie schnell die europäische Solidariät endet, wenn es ums Geld geht. Über Kredite kann man immer reden. Aber über eine Vergemeinschaftung von Schulden?

Wir müssen nicht nach Rom oder Madrid schauen, um diese Lektion zu lernen. Oberhausen oder Mülheim reichen. Die Städte des Ruhrgebietes sitzen auf einem riesigen Altschuldenberg und müssen in der Coronakrise gewaltige Steuerausfälle wegstecken. Oder weniger abstrakt: Es geht für die Menschen dort um befahrbare Straßen, anständigen Nahverkehr und bezahlbare Kita-Plätze.

Solidarität sieht anders aus

Ohne eine Altschuldenhilfe vom Bund und vom Land NRW und ohne Entlastung bei den Sozialausgaben gibt es für diese Städte keinen Weg aus der Schuldenfalle. Doch die zur Hilfe Gerufenen zocken. Keiner will sich zuerst bewegen. Und die reicheren Bundesländer mit ihren reichen Städten fragen: Was haben wir mit den Kirchenmäusen in NRW zu schaffen?

So funktioniert das aber nicht. Weder im Großen (Europa) noch im Kleinen (NRW). Wer ganze Regionen oder Staaten abhängt, bestraft sich nur selbst. Denn die Rechnung wird dann immer größer und muss am Ende doch bezahlt werden. ​