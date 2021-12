Es braucht eine Außenpolitik mit moralischem Kompass

Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock steht vor großen Herausforderungen. Eine ist: Hilfebedürftige aus Afghanistan herausholen.

Kaum vereidigt, hat Annalena Baerbock bereits mit der Reisediplomatie begonnen. Am Donnerstag besuchte die erste deutsche Außenministerin Paris und Brüssel, am Freitag steht Warschau auf dem Programm. Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen Außenpolitik sein, das fragile Gebilde Europäische Union nicht nur zusammenzuhalten, sondern zu stärken. In einer zunehmend multipolaren Welt, aus der sich die USA als Weltpolizist zurückziehen, braucht es ein Europa, das mit einer gemeinsamen Stimme spricht, selbstbewusst auftritt und glaubwürdig nicht nur eigene wirtschaftliche und geopolitische Interessen, sondern auch europäische Werte vertritt.

Kommende Großmächte wie China oder Indien, schwierige Partner wie die Türkei oder alte Rivalen wie Russland, mit jeweils anderen Wertesystemen, werden der Grünen-Politikerin Baerbock die Aufgabe nicht leichtmachen, die für globale Herausforderungen wie den Klimaschutz notwendige Vermittlerrolle einzunehmen. Wenn sie auf breitbeinige Macho-Politiker wie Erdogan, Putin oder Orban trifft, braucht es ein gerüttelt Maß Autorität und Standfestigkeit.

Der hohe moralische Anspruch, der ein Markenkern grüner Politik ist, und den Annalena Baerbock bislang mit Verve vertreten hat, wird im realpolitische Tagesgeschäft sicherlich abgeschliffen werden, das hat auch die Amtszeit des ersten grünen Außenministers Joschka Fischer gezeigt. Jedoch ist ein moralischer Kompass wichtig.

Deswegen sollte eine der ersten Aufgaben der neuen deutschen Außenpolitik sein, endlich die Menschen aus Afghanistan herauszuholen, die Deutschland in den vergangenen zwanzig Jahren geholfen haben. Es ist eine Schande, dass noch immer Tausende ehemalige Ortskräfte und andere gefährdete Menschen verzweifelt in Afghanistan ausharren müssen.