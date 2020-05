Es geht nicht um Macht, sondern um gute Lösungen

In der Krise sehnen sich Bürger nach einer starken Regierung, nach einer Kanzlerin, die mit Maß und Ruhe und Überzeugungskraft sagt, was jetzt zu tun ist. Als es darauf ankam, hat Angela Merkel den richtigen Ton getroffen. Viele Beobachter haben das als die wichtigste Rede ihrer langen Amtszeit eingestuft. „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst“, hat sie am 18. März in ihrer Fernsehansprache an die Nation gesagt.

Jetzt sind wir auf dem langen Weg aus der Krise heraus. Beschränkungen werden gelockert, und manchem kommt es so vor, als seien die Bundesländer und ihre Regierungschefs in einen riskanten Wettbewerb darum getreten, wer nun am schnellsten wieder mehr Freiheit zulässt. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Kanzlerin nun entmachtet ist, wie ein Boulevardblatt gestern mutmaßte?

Blödsinn! Es ist nur folgerichtig, dass in einer Phase der Entspannung wieder die Regeln für das politische Handeln in den Vordergrund rücken, die sich die Deutschen mit ihrem Grundgesetz gegeben haben. In Artikel 30 steht: „Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt.“ Und Artikel 83 konkretisiert: „Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus.“

Darauf schauen, was die 15 anderen Bundesländer machen

Ist es zu kompliziert, wenn es in Deutschland 16 verschiedene Wege gibt, die aus der Coronakrise herausführen sollen? Nein, ist es nicht. Für uns ist die Regierung in Düsseldorf zuständig, die festlegt, was nun gilt. Der Blick auf Erfolge und Misserfolge in anderen Bundesländern kann wichtige Aufschlüsse darüber geben, an welchen Stellschrauben hier in NRW gedreht werden muss. Das ist der Sinn des Föderalismus: Die Macht ist verteilt und lässt Lösungen zu, die auf die unterschiedlichen Regionen zugeschnitten sind.

Das kann man doch eigentlich entspannt und zuversichtlich beobachten. Denn in einem sind sich alle 16 Landesregierungen einig: in dem Bewusstsein, dass die Gefahr durch das Virus noch lange nicht gebannt ist.