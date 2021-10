Es geht um Vertrauen und Verlässlichkeit

Ein Vierteljahr nach der Flutkatastrophe sind die Herausforderungen für die betroffenen Menschen und den Staat noch immer gewaltig.

Ein Vierteljahr ist in dieser nervösen Zeit eine Ewigkeit. Die Erinnerung an die größte Naturkatastrophe, die Deutschland seit dem Krieg heimsuchte, verblasst. Für die Zehntausenden Menschen in den Gebieten, die Mitte Juli von der Flut heimgesucht wurden, sind die Folgen der Katastrophe noch immer Realität. Die ärgsten Verwüstungen mögen beseitigt sein, aber es wird viele Jahre dauern, bis alle Schäden beseitigt sind.