Es gibt keine Alternative zur Impfung

Am ersten Tag der Impfanmeldung waren die Hotlines überlastet, und die Server brachen zusammen. Das war Chaos mit Ansage.

Das Schlimme an dem ganzen Durcheinander ist ja, dass man schon gar nicht mehr daran glaubt, dass eine solche Aktion reibungslos über die Bühne geht. Das Vertrauen in das Handeln von öffentlichen Verwaltungen hat einen Knacks bekommen. Die Zeiten, in denen man in Deutschland stolz war auf das Funktionieren des Verwaltungsapparates, sind vorbei. Das ist zum Teil ungerecht, aber ist den negativen Schlagzeilen geschuldet, die zu überlagern drohen, dass ja eigentlich sehr vieles bei uns noch recht ordentlich klappt.

Aber eben auch vieles nicht: Impfdosen fehlen, Impftermine werden verschoben, die Warn-App zeigt ungeachtet hoher Corona-Zahlen Dauer-Grün. Und auch in anderen Bereichen ruckelt es ja. Der Flughafen BER wurde zum Trauerspiel, wir schleichen über Autobahnbrücken, weil sie marode sind und Instandhaltungsarbeiten verschlampt werden, die Bahnen kommen allzu oft verspätet an und zum Straßenverkehrsamt möchte man seinen Schlafsack mitbringen, weil es Stunden dauern kann, das neue Auto anzumelden.

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“

Die Aufgabe, die Menschen zum Impfen zu bringen, ist in keinem Bundesland so groß wie in NRW. 17 Millionen Bürger leben hier. Die Gruppe der Impfberechtigten, die von gestern an Termine vereinbaren können, umfasst eine Million. Die Bürger über 80 sind zunächst dran. Sie wissen noch, dass der frühe Vogel den Wurm fängt und dass man nicht auf morgen verschieben soll, was man heute schon erledigen kann.

Man kann gut verstehen, dass sie so früh wie möglich geimpft werden wollen. Sie werden offiziell als „besonders vulnerable Gruppe“ bezeichnet und von ihren Lieben isoliert, weil Ansteckung auf jeden Fall vermieden werden soll. Da bedeutet die Spritze auch mehr Freiheit.

Es gehört zu den Widersprüchen des gestrigen Nachrichtentages, dass auf der einen Seite Corona-Leugner und Impfgegner in niederländischen Städten wüten, während auf der anderen Seite Tausende verzweifelt versuchen, einen Impftermin zu ergattern.

Niemand kann versprechen, dass es heute auf Anhieb klappt mit der Impf-Hotline. Man sollte es trotzdem weiter versuchen. Es gibt keine vernünftige Alternative zur Impfung. Bleiben Sie bitte zuversichtlich.