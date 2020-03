Es gibt viel zusammenzuführen

Die katholischen deutschen Bischöfe haben überraschend Georg Bätzing aus Trier zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Ist auch egal – oder ..?

Die Deutsche Bischofskonferenz hat also einen neuen Vorsitzenden. Na und?! Viel zu sagen hat so ein Sprecher nicht. Er ist kein deutscher Papst. Er ist Moderator. Und selbst von den fleißigen Kirchgängern an Rhein und Ruhr dürften viele den Namen Bätzing gestern zum ersten Mal gehört haben. Welche Bedeutung hat also diese Personalentscheidung für die deutsche Gesellschaft? Nur noch jeder Vierte ist katholisch. Und nicht einmal zehn Prozent davon gehen regelmäßig am Sonntag in die Messe. Die christlichen Kirchen sind längst dabei, ihren prägenden Einfluss zu verlieren. Vielleicht ist er auch schon längst weg.

Dabei ist die Sehnsucht der Menschen nach Antworten auf grundlegende Fragen heute nicht weniger groß als früher. Warum bin ich auf der Welt? Wie führe ich mein Leben in Verantwortung für mich und für andere? Und wohin führt das Leben? Was ist das Ziel? Wir sollen uns um die Flüchtlinge an der griechischen Grenze kümmern „Jeder von diesen ist unser Nächster“, hat der Kölner Kardinal Woelki gestern über die Flüchtlinge an der griechischen Grenze gesagt. Wir sollen uns ihrer annehmen. Ein kraftvolles, ein christliches, ein politisches Wort. Aber die Kirche erreicht viele nicht mehr. Zu sehr ist sie dem alten Ritus verhaftet und hat gesellschaftliche Entwicklungen nicht nachvollzogen – auch dort nicht, wo ein bisschen mehr Modernität die Grundfesten des christlichen Glaubens kaum erschüttert hätte. Wie will man junge Frauen für die Kirche begeistern – und ihnen gleichzeitig viele Ämter verwehren? Das ist absurd. Nun soll es Georg Bätzing richten. Mit 58 ist der Bischof von Trier für Kirchenkreise geradezu ein junger Hüpfer; der Papst ist 83. Bätzing gilt als Modernisierer, will mit den Kirchenmitgliedern auf Augenhöhe die großen Themen Missbrauch, Machtteilung, Zölibat und Ämter für Frauen diskutieren. Die Bischöfe haben für dieses Projekt die komplizierte Bezeichnung „Synodaler Weg“ gewählt – auch das ein Indiz dafür, wie unterschiedlich der Sprachgebrauch in und außerhalb der Residenzen ist. Die Kirche muss der Gesellschaft Impulse geben, die auch gehört werden Als Georg Bätzing vor vier Jahren der Nachfolger des Skandal-Bischofs Tebartz-van Elst wurde, wählte er für seine Amtszeit den Leitspruch „Führe zusammen“ – ein Zitat aus dem Trierer Pilgergebet an Jesus Christus: „Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist.“ Das ist der Auftrag an den neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz: die auseinanderdriftenden Strömungen in der Kirche zu einen. Und die zwischen Kirche und Gesellschaft. Und die in der Gesellschaft auch. Eine erstarkte, lebendige und den Menschen zugewandte Kirche kann der Gesellschaft Impulse geben. Dann hat sie auch wieder eine größere Bedeutung für viele Menschen.