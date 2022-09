Spritpreis: Es muss auch politische Weichenstellungen geben

Der Anstieg der Spritpreise nach dem Ende des Tankrabatts war absehbar. Der Einzelne kann Preise vergleichen. Die Politik muss Weichen stellen.

Wirklich überraschen kann die brutale Preisrunde an den Zapfsäulen niemanden. Interessant sind die Erklärungsstrategien, mit denen Otto Normalverbraucher weisgemacht werden soll, dass gar keine andere Wahl bleibt, als den Sprit deutlich teurer zu machen. Nachprüfen lässt sich der Wahrheitsgehalt ohnehin nicht.

Was dem autofahrenden Volk bleibt, um die Kosten einzudämmen, ist: Fahrten so weit es geht vermeiden – und noch stärker als bisher die Preise vergleichen. Gerade in der ersten Zeit nach Auslaufen des Tankrabatts wird es vielleicht vereinzelt die Chance geben, den lange gebunkerten Kraftstoff zu erträglichen Preisen zu erhalten.

Politik muss Weichen stellen

Auf lange Sicht hilft das Pendlern, gerade auf dem mit Bus und Bahn schlecht versorgten Land, aber natürlich nicht weiter. Hier muss es infrastrukturelle politische Weichenstellungen geben, um den (klimafreundlichen) Umstieg auf den ÖPNV praktikabel zu machen.

Und kurzfristig: Wenn es schon Entlastungen geben soll für ärmere Menschen wegen der zu erwartenden hohen Energiekosten – warum dann nicht auch das Tanken in die Kalkulation einfließen lassen?

