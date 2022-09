Krisenpolitik: Es wird Zeit für eine klare Sprache

In Zeiten der Krise und wachsenden Unmuts brauchen wir keine politischen Wortungetüme – sondern eine klare Sprache.

Sprache ist oft verräterisch: Das seit dem 1. September geltende Vorhaben der Bundesregierung, mit dem private Haushalte und Industrie zum Energiesparen angehalten werden sollen, trägt den irren Namen „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“. Oder kurz: EnSikuMaV.

Wer im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck solche Wortungetüme erfindet, hat offensichtlich nicht mitbekommen, dass Maßnahmen der Bundesregierung klar, nachvollziehbar und einigermaßen gerecht sein sollen. Und vor allem nicht bürokratisch. Die Sprache der Politik ist da ganz wichtig.

Einen Streit der Ampel-Koalition kann niemand gebrauchen

Doch was soll man sich unter dem „wuchtigen Paket“ vorstellen, das Finanzminister Lindner ankündigte? Oder von dem „großen Bauwerk“, wie Scholz es nannte.

Immerhin scheint sich die zuletzt ziemlich uneins und unausgeglichen wirkende Ampel-Koalition auf Schloss Meseberg zusammengerauft zu haben. Das ist eine gute Nachricht, denn einen Streit in der Bundesregierung ist das Letzte, was unser Land jetzt braucht. Überhaupt dürften die drei höchst unterschiedlichen Parteien kein Interesse an einer Koalitionskrise haben. Dabei würden nämlich nur alle verlieren.

Bürgernähe geht anders

Und so geschieht es, dass selbst Christian Lindner sich plötzlich doch das Abschöpfen von „Extra-Gewinnen“ bei den Stromkonzernen vorstellen kann. Das Wort Übergewinnsteuer vermeidet er natürlich geflissentlich. Stattdessen will der schneidige Liberale lieber den „politisch gewollten Rendite-Autopiloten“ abschaffen. Wieder so ein Wort, das eher für Stirnrunzeln sorgt. Bürgernähe geht anders.

Immerhin scheint sich nach Meseberg auch beim günstigen Nahverkehrsticket eine Lösung anzubahnen. Offenbar hat die Ampel erkannt, dass der Unmut in der Bevölkerung über ihre Krisenpolitik deutlich zugenommen hat. Die Sorgen vor teuren Energierechnungen sind groß. Zeit für eine klare Sprache.

